Michael Jackson, el rey que quería ser niño, en clase del Profesor Melorock

Tuvo un talento inmenso, un éxito precoz y un padre severo que le impuso demasiada disciplina.

Nacido en la localidad de Gari (Indiana, EEUU), Michael Jackson brilló desde muy niño con los Jackson 5, grupo que formó junto a cinco de sus nueve hermanos.

Michael consiguió todo y más en la música, pero como nos descubre el profesor en esta nueva clase magistral, siempre hubo algo que echó de menos en su vida.

Latoya, Janet y Michael son quizás los más conocidos de los nueve hijos que tuvieron Catherine y Joseph Jackson.

Este último dirigió con mano de hierro la carrera de cinco de ellos, los Jackson Five, que despuntaron a mediados de los 60 del siglo pasado.

En la escuela, Michael dio muestras de su precoz talento, que explotaría en la siguiente década, cuando empezó su carrera como solista.

El inicio de su reinado Thriller llegó en 1982 con éxitos de la talla de "Beat It", "Billie Jean" o el propio tema que da nombre al álbum. El disco más vendido de todos los tiempos alcanzó los 65 millones de copias despachadas. Su siguiente trabajo, Bad (1987), volvió a copar las listas de éxitos con temas como "Man in the Mirror" o "Smooth Criminal". Cantante, compositor, músico y bailarín, revolucionó también el mundo del vídeo musical. Por algo le llamaban el rey del Pop.

Los 90 y Neverland Dangerous (1991) arranca con el inolvidable "Black or White", y Jackson siguió facturando éxitos como el doble álbum HIStory, hasta los primeros años del 2000. Sin embargo, la herida de su infancia siempre estuvo abierta. Vivía en Neverland, el parque de atracciones construido en california al que invitaba a niños enfermos o sin recursos. Allí permaneció hasta 2005, poco después de ser absuelto tras otro juicio por abuso sexual infantil. Jackson y sus bailarines durante los ensayos de su gira de retorno, la intantánea fue tomada dos días antes de su muerte. KEVIN MANZUR/AEG Los años finales de Michael estuvieron marcados por los problemas económicos, judiciales y de salud. Su adicción a los somníferos le costó la vida el 25 de junio de 2009. Un día trágico para el planeta Pop, que perdió entonces a su último monarca. Enterrado en su rancho de Nunca Jamás, quién sabe si Peter Pan y los suyos lo esperaban allí para jugar.