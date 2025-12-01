'Blade Runner', más allá de libro o peli: ¿se anticiparon a la IA?

En la era de la inteligencia artificial, muchos se preguntan por lo que se esconde detrás del "pensamiento" de androides, robots y demás artefactos creados por el ser humano. Pero esta pregunta no tiene nada de novedosa.

En la década de los 60 del siglo pasado, Philip K. Dick ya empezó a darle vueltas a la cabeza preguntándose: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De esta reflexión a medio camino entre la filosofía y el consumo de drogas surgió su libro que, años después, llegaría a la gran pantalla bajo el título de Blade Runner.

Aunque en su día ninguna de las dos atrajo especialmente al público, pronto ambas se convertirían en obras de culto. Ahora, varias décadas después, la pregunta que se hace Pablo Tejeda en Versus es: ¿Cuál es mejor la película o el libro?

Para dirimir esta espinosa cuestión ha contado con la presencia de Alberto Utrera, director de cintas como Desmontando a Lucía o Uno equis dos, y con el escritor y activista Roy Galán.

El papel de la ciencia ficción, sobre la mesa La ciencia ficción es una temática que siempre ronda la mente humana. Para Roy Galán el motivo es que "es casi la mejor manera que tenemos de poder plantearnos dilemas que están sucediendo hoy en día", aunque sobre el papel de la inteligencia artificial a la hora de construir relatos "es un apoyo como una base increíble de relaciones de conceptos, pero en realidad ayuda muy poco con la emoción". Y de eso se trata a la hora de ponerse a escribir sobre el papel en blanco o antes de un rodaje, en el caso de Alberto Utrera a través de la comedia dramática en la que gusta de llevar a los personajes "a unos límites de sufrimiento, ya no situaciones tan extrañas que al final el público se acaba riendo".