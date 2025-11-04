Radio 3 Extra estrena la segunda temporada de La Teoría de la Amistad

Vuelve La Teoría de la Amistad, el pódcast de Radio 3 Extra que explora el valor y la complejidad de las relaciones humanas a través de voces del arte, la literatura y la vida contemporánea. Tras el éxito de su primera temporada, esta nueva entrega llega con nuevas voces, una nueva caja y una cadena que se extiende más allá de las fronteras.

En esta segunda temporada, cada invitado seguirá enviando la caja al siguiente, construyendo una red de conversaciones donde la amistad se transforma en espejo, refugio y desafío. Una exploración íntima y poética sobre cómo nos acompañamos —tanto cuando estamos cerca como cuando estamos lejos— y sobre cómo se teje, casi sin darnos cuenta, una familia elegida.

Esta vez, la amistad cruza el océano y se convierte en un diálogo a larga distancia: un hilo invisible que une sensibilidades separadas por miles de kilómetros, pero cercanas en emoción y pensamiento.

El primer invitado en recibir la misteriosa caja es Kike Suárez, cantante, compositor y letrista del grupo Vera Fauna. ¿Por qué empieza con él? La respuesta, como siempre en esta cadena, solo se revela al escucharlo. Descubre un nuevo episodio cada martes, en exclusiva, en Radio 3 Extra.