El Festival Cruïlla suma a Reneé Rapp y Ezra Collective

Pocos días después de anunciar los primeros nombres de su cartel para 2026, el Festival Cruïlla incorpora dos nuevas propuestas destacadas: la actriz y cantante Reneé Rapp, que llegará a Barcelona para presentar su nuevo disco, y el quinteto británico Ezra Collective, una de las bandas más aclamadas de la escena jazz-fusión actual, en su nueva edición.

El Cruïlla ya había revelado recientemente a los primeros artistas confirmados para esta edición: Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club, Bomba Estéreo, Polo & Pan, Yami Safdie, Mishima, Mind Enterprises, Sampa The Great, Son Rompe Pera, Chico Blanco y Dan Peralbo i el Comboi.

Con estas nuevas incorporaciones, el festival sigue configurando un cartel diverso y vibrante para su próxima edición, que tendrá lugar del 8 al 11 de julio de 2026 en el Parc del Fòrum de Barcelona.