Radio 3 en el el festival Cranc Illa de Menorca

Un año más, y van nueve, se ha celebrado el festival Cranc Illa de Menorca. Radio 3 te acerca las mejores actuaciones que se han desarrollado sobre sus escenarios en un resumen que se emite este sábado, 18 de octubre, a partir de las 20:00.

El Cranc Illa de Menorca se consolida como una alternativa a las citas musicales mayoritarias. Con un cartel selecto y ajustado a las propuestas que alimentarán en un futuro cercano los festivales de verano, nos sugiere sonidos emergentes en convivencia con bandas de largo recorrido asegurando un equilibrio perfecto.

Hay que tener en cuenta la atención que presta a las propuestas baleares, haciendo bandera de una escena rica y ecléctica en gustos y sensibilidades. Un escaparate perfecto para descubrir grupos locales que hacen las delicias de nuestros oídos.

Radio 3, fiel a la cita menorquina, te ofrece un programa especial que va a condensar los mejores momentos que se vivieron en Cala Figuera.