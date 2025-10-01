El BAM (Barcelona Acción Musical) en Radio 3

El anarcopunk de The Ex, la fuerza y la actitud de Tania y Carmen Xia, el espíritu bohemio de Paco Pecado y la afroelectrónica de Fidju Kitxora sonarán en el BAM (Barcelona Acción Musical), el festival de música independiente que se celebra en el marco de las fiestas de La Mercè en la capital catalana.

La propuesta se completa con la experimentación de Syd de Palma, la electrónica post-diáspora de Fidju Kitxora, el groove afrobeat de Bigwé y el R&B de Martha D’Aro, en un certamen con más de diez años de historia.

El BAM es un festival de espíritu inquieto que reivindica una cultura activa y diversa, avanzando con firmeza y sin complejos para abrir nuevos caminos en la música.

Este próximo domingo, de 20 a 22 h, el BAM volverá a sonar en Radio 3.