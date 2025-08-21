El funk de Imagina Funk en Radio 3

El especial reúne algunos de los momentos más intensos de la última edición, con actuaciones que hicieron historia en el escenario de la Sierra Mágina. Entre ellas destacan The Groove Family, la arrolladora voz de Bette Smith, el talento y la energía de J.P. Bimeni y la propuesta explosiva de Joe Tatoon, entre otros artistas que pusieron a bailar a miles de personas bajo las estrellas.

Será la ocasión perfecta para revivir el ambiente único del festival o para descubrir, si no estuviste allí, por qué Imagina Funk se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes de la música negra.