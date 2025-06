De dibuixar d'amagat a crear Les Tres Bessones: l'extraordinària història de vida de Roser Capdevila

Carles Mesa conversa amb una de les il·lustradores més importants del país, Roser Capdevila, a 'Irrepetibles' de Ràdio 4. És l'autora catalana més traduïda de la història, per davant de Mercè Rodoreda. Les històries de Les tres bessones es poden llegir a quasi quaranta llengües. Entre molts altres guardons, ha rebut la Creu de Sant Jordi el 2004, la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts el 2010 i la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya el 2022.

Roser Capdevila, autora de Les Tres Bessones

Infantesa Nascuda el 1939 a la casa dels avis, al carrer Provença de Barcelona, Roser Capdevila recorda la seva infantesa marcada pel context de postguerra. "El meu pare estava amagat a casa perquè s’havia escapat del front", explica. La seva mare, una dona culta que parlava anglès i francès, va renunciar a la seva formació per dedicar-se a la família. El pare, historiador i apassionat dels llibres, va reunir una important col·lecció d’obres del segle XX, actualment conservada a la Biblioteca de Catalunya. La seva germana gran, morta prematurament, es va formar com a restauradora de llibres. La Roser en braços del seu pare a l'esquerra de la foto Vivien al barri d'Horta de Barcelona i la seva passió pel dibuix va començar de ben petita. "Anava al despatx del meu pare d'amagat i si hi havia folis agafava d'amagat i dibuixava, també ho feia al voltant dels diaris", recorda. Amb només 13 anys, Roser Capdevila va escriure una carta a la Casa Blanca, adreçada al president d'aleshores, Dwight D. Eisenhower, per demanar-li un viatge per conèixer els Estats Units. La sorpresa va ser que va rebre resposta. "Em van dir que no tenien diners per pagar viatges", recorda entre rialles. Als 16 anys, va haver de fer el servei social, obligatori per a les noies de l'època. "Si volies tenir passaport, carnet de conduir o optar a una plaça de funcionària, havies de fer el servei social", explica.

Neixen les tres bessones Als 17 anys, Roser Capdevila va marxar a Suïssa, on va treballar com a mainadera cuidant, casualment, tres nenes. Més endavant es va traslladar a Madrid, on va donar classes de guitarra en una escola. Durant una dècada va ser professora a l'acadèmia Omar, tot i no tenir cap títol oficial. "Em vaig casar, vaig quedar embarassada i, com que em trobava tan malament, ho vaig haver de deixar", recorda. Poc després va descobrir que esperava tres filles: l'Anna, l'Helena i la Teresa, les famoses Tres Bessones. "El part va ser horrorós", admet l’autora. Roser Capdevila i les seves filles

Neix l'escriptora i arriba la fama La seva trajectòria com a il·lustradora va començar gairebé per casualitat. Un dia va rebre una trucada de l’editorial Teide, que li va proposar col·laborar com a il·lustradora. "Els va agradar tant la meva feina que no he parat mai més", assegura. El 1983 van néixer Les Tres Bessones en format de dibuix, però va ser l’escriptora Mercè Company qui li va suggerir convertir les seves filles en personatges de conte. Roser Capdevila dibuixant "El llibre infantil és la porta per on entren els nens al món dels llibres", assenyala la il·lustradora. La seva màxima sempre ha estat que els nens aprenguessin i es divertissin. "El nen ha de ser feliç i trobar-se reflectit", comenta. Va ser el 1994 quan es va estrenar la sèrie de televisió tan popular basada en les històries de paper. Aquesta sèrie de dibuixos s'ha vist a quasi 200 països d'arreu del món.