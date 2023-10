Emoción, ritmo e imaginación, los pilares de 'Mañana más'

Ha pasado casi un mes desde la presentación de la nueva temporada de Radio Nacional que se presentó en el Círculo de Bellas Artes, cuando Ángel Carmona y Antonio Vicente, se pusieron al frente de las mañanas con Mañana más. Tras 15 años dirigiendo Hoy empieza todo en Radio 3, comenzaron nueva etapa cambiando de planta, en el edificio de La Casa de la Radio, pero aun de la mano.

Ambos coinciden en que están “felices” de poder hacer tres horas de programa en directo, con el piloto rojo encendido, y eso para ellos significa “paz, tranquilidad y disfrute”.

También subrayan que la música es fundamental en el programa. Ambos son apasionados de la música, y en esta nueva versión de las mañanas tiene un espacio muy importante “no solo porque nos gusta mucho sentir una relajación a la hora de escuchar una música, sino que no signifique que es que no ha venido un invitado o que estamos ganando tiempo, simplemente son transiciones naturales en las cuales la música es un elemento fundamental”, indican.

Luis Tosar , Jaime Chávarri , Vicky Luengo , Rozalén o Carmen Machi han sido algunos de los personajes que hasta ahora han pasado por el programa. Algunos son conocidos para ellos, otros no tanto, pero explican que en cada entrevista encuentran algo interesante. De hecho, Carmona reconoce que le cautivan todas las historias, más allá de ser de alguien conocido o no”, como el caso de Ricardo Duda .

“Radio tres es una radio eminentemente cultural, pero nuestro programa dentro de Radio Nacional es eminentemente cultural y a la cultura yo no le veo fronteras”, comenta Anto al preguntarles por lo que se llevan de cada una de las emisoras. “Tanto Carmona como yo creo que lo que hacemos es ponernos en un barco y mirar hacia dónde va la cultura o de dónde viene la cultura. A veces miramos en la parte de la proa y a veces en la popa, pero todo es cultura y es difícil saber qué mares son más Radio tres y cuáles Radio uno. Si es verdad que es más musical, a lo mejor, pero yo no creo que sea musical porque nació así. Nació como una radio cultural, Radio 3”, y al fin y al cabo, lo que ambos hacen es cultura .

La vinculación con los oyentes de mañana más

Según confiesan ambos presentadores, no echan de menos lo que dejan atrás, porque más bien sienten que continúan con ello. “Hay una parte que hay en Radio 3, quizá precisamente porque es un poco más pequeña, porque es más especializada, hay una relación con el oyente muy cercana que trasciende un poco lo que es el consumo de entretenimiento. No es solamente me gusta esto, sino que hay una especie de implicación emocional, casi ideológica, en el sentido de grupo. Eso es algo que nosotros queremos traernos en realidad”, comparten.

Esa familiaridad es un germen que viene de Radio 3 y les parece imprescindible poder tener en su comunidad de Mañana más.