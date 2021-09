Pedro Acosta: "No va a ser fácil el cambio a Moto2"

El joven piloto de 17 años, llega al Gran Premio de Aragón cómo lider del Campeonato del Mundo de Moto3. En Radiogaceta de los deportes nos ha confesado que no entiende que le hablen de presión: "esa palabra no existe en mi diccionario". La próxima temporada correrá en una categoría superior, la de Moto2, tras anunciarse esta semana su fichaje por el equipo Red Bull KTM. Un salto con el que se siente preparado, aunque ha reconocido que "no será sencillo".

Pedro Acosta no quiere sacar la calculadora, se centra en disfrutar al máximo de cada Gran Premio. A pesar de la ventaja con el resto de clasificados no se ve aún cómo campeón del mundo. Las dificultades han sido una constante en su corta, pero incipiente carrera. Se quedó sin equipo en 2018 y, tras ganar la Red Bul Rookies Cup el año pasado tampoco tenía equipo a poco tiempo de comenzar este campeonato. La stuación ha cambiado por completo y ahora es uno de los jóvenes más prometedores de la parrilla.