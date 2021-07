José Sacristán ha sido reconocido con el Premio Nacional de Cinematografía 2021. El jurado ha destacado que el actor es “historia viva del cine español de los últimos sesenta años”. Ha trabajado junto a algunos de “los cineastas más relevantes, entre los que cabe destacar a Luis García Berlanga y Fernando Fernan Gómez”, así como “cineastas en activo como Carlos Vermut, Isaki Lacuesta o Javier Rebollo”.

Radio Nacional de España celebrará este verano el reconocimiento al actor de Chinchón y volverá a emitir la adaptación sonora Los santos inocentes, la novela de Miguel Delibes, que cuenta con la narración de José Sacristán. Una producción de la radio pública junto a la Fundación BBVA dirigida por Benigno Moreno y realizada por Mayca Aguilera. Entre las voces que participan, destacan Antonio de la Torre, Carmen Machi, Roberto Álamo, José Luis García Pérez o Joaquín Notario.

El afecto por el crío

“Soy lo que soy gracias a de dónde vengo, a lo que he sido y lo que pueda o no pueda ser, tiene que ver con lo que yo voy siendo y he sido”, dijo en Esto me suena. Destacaba el “afecto” y el “cuidado por el crío que fui. No le fue fácil ir desde aquel territorio, tratar de dedicarse a esto de contar historias”. Reconoció “la suerte de estar en la agenda de trabajo de gente muy joven con la que me entiendo muy bien. Yo aporto un depósito de experiencia y de vida que parece ser que no es del todo desechable o despreciable, porque me entiendo muy bien con los jóvenes y muchos de ellos los admiro”.

“Ya no sé si esto que hago tiene que ver con el arte o con la cultura. Por encima de todo, nada más y nada menos, que el juego formidable de hacer creer ser el que no soy”, le confesó a Ciudadano García. “Tiene una connotación, desde mi punto de vista, todo esto a lo que yo me dedico con algo, en definitiva, un intento de vencer a la muerte, de no perder de vista el crío que uno fue, del juego de la multiplicidad, de jugar a ser otros y ahí estamos permanentemente hasta que nos morimos”.