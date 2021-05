El Lupus, una enfermedad autoinmune que afecta a 70.000 españoles

El Lupus es una enfermedad autoinmune que afecta a más de 5 millones de personas en todo el mundo, 70.000 de ellas en España, y que suma cada año más de 100.000 diagnósticos.

En 2001 se celebró en Nueva York uno de los primeros congresos internacionales de Lupus, un encuentro en el que representantes de múltiples organizaciones, pidieron el establecimiento de un día mundial, para llamar la atención sobre las necesidades de los pacientes y sus especialistas médicos. Ese mismo año, la Fundación Americana de Lupus obtuvo una subvención de la compañía farmacéutica Pfizer, con la que se formó un comité asesor internacional compuesto por asociaciones de Lupus de ocho países, entre ellas, la Federación Española de esta enfermedad. Finalmente, el 10 de mayo de 2004, se presentó en Nueva York el Día Mundial del Lupus.

Coincidiendo con esta conmemoración, esta semana, en Memoria de Delfín, hablamos con Ricard Cervera, jefe de Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona y presidente del Comité Médico Asesor de la Asociación Catalana de Lupus; y con María Eugenia García, vicepresidenta de la Asociación Lupus Málaga y Autoinmunes, perteneciente a la Federación Española de Lupus.

El Lupus es la enfermedad más paradigmática y representativa de las enfermedades autoinmunes que existen porque, según nos contaba el doctor Cervera, "puede atacar a cualquier parte del cuerpo, ya sea la piel, las articulaciones, los riñones, el corazón, el sistema nervioso o la sangre, dando lugar a todo tipo de manifestaciones". Se trata de una enfermedad crónica que afecta, sobre todo, a las mujeres. El Jefe de Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, explica que "no tiene una causa única ni puntual, sino que hay diferentes factores que influyen para que aparezca, entre ellos, los hormonales, la radiación ultravioleta, factores infecciosos e incluso el estrés".

Doctor Ricard Cervera rne

Conocida como "la gran simuladora", la enfermedad de Lupus es muy difícil de diagnosticar porque los signos y síntomas varían considerablemente según la persona. A María Eugenia García se la detectaron, junto a otras patologías de origen autoinmune, hace ahora 18 años: "Me dolía un poco la barriga y fui a Urgencias. Me diagnosticaron una ovulación dolorosa y cuando me dieron el alta, me pidieron que me mirara las plaquetas; y así fue como empecé a tratarme con un hematólogo, que con el tiempo me diagnosticó la enfermedad ".

María Eugenia García rne

Dejamos la medicina, y nos adentramos en el mundo de la música para saber qué es lo que más sonaba en todos los rincones del planeta en 2001, año en el que se comenzó a gestar la declaración del Día Mundial del Lupus. Aquella época fue muy importante para Rosario, porque vendió muchos ejemplares de su disco "Muchas Flores”, con el que obtuvo varios premios, incluidos un Grammy Latino al mejor álbum femenino y un Premio de la Música a la mejor canción por "Cómo quieres que te quiera". Durante aquel periodo, la pequeña de los Flores también participó en la película "Hable con ella" de Pedro Almodóvar, en la que, por cierto, conoció al que se convertiría en su marido: Pedro Lazaga.

En nuestra segunda hora de programa, Mara Peterssen nos resume lo más relevante de aquel año que, sin duda, será recordado por los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York. Pero, en 2001 sucedieron muchas más cosas: Apple presentaba la primera generación de iPod, Holanda se convertía en el primer país en permitir el matrimonio homosexual, y fallecía el "beatle" George Harrison, víctima de un cáncer.

Atentados contra las Torres Gemelas

Por aquel entonces, también llegaba a la gran pantalla la primera película de la saga Harry Potter: "Harry Potter y la Piedra Filosofal". Lucía Sancho nos hablará de su "madre literaria", de J.K.Rowling, con una durísima historia de superación digna de una novela.

Más de 20 años han pasado ya de la destrucción, por parte de los talibanes, de los budas gigantes de Bamiyán, en Afganistán. La Historia Mínima de David Zurdo nos acerca a estas dos estatuas, de 53 y 35 metros de alto, que forman parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Los restos de los budas de Bamiyán, en Afganistán

Terminamos, con la música en otra parte. J.Pelirrojo nos lleva, a través de las ondas, a un país considerado el mayor exportador del mundo de ámbar, en el que existen hasta 17 maneras distintas de llamar al número 2.