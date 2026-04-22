Chavela Vargas: la voz áspera de la ternura

Provocadora, rebelde y claramente adelantada a su época. Así era Chavela Vargas, una de las cantantes latinoamericanas más influyentes de su tiempo. Abandonada por sus padres siendo una niña, apenas tenía 17 años cuando salió de su Costa Rica natal para buscarse la vida en México. Después de compaginar varios trabajos, desde chófer hasta cocinera, su talento se impuso. Conoció y entabló amistad con un sinfín de actores, músicos, pintores y escritores desde Pablo Neruda, Ava Gardner, Diego Rivera, Frida Kahlo, Gabriel García Márquez, y su amigo y mecenas José Alfredo Jiménez. Ese era su ambiente, y en él se movía libre, nadando siempre a contracorriente: se vestía como un hombre (con pantalones y poncho rojo), fumaba, bebía tequila sin fin, y llevaba pistola. Y aunque las leyendas de sus conquistas eran un secreto a voces, la cantante no se declaró abiertamente lesbiana hasta una edad avanzada.

El poncho era el sello distintivo de Chavela Vargas

Coincidiendo con el 107 aniversario de su nacimiento, Memoria de delfín rinde homenaje a la gran Chavela Vargas, que tan presente hemos tenido en nuestro país; y lo hacemos en compañía de la periodista y escritora mexicana, Maria Cortina, autora de varios libros sobre Chavela, con quien mantuvo una estrecha amistad. Además, asistimos a la obra teatral 'Chavela Vargas, la última chamana', ambientada en los últimos días de vida de la icónica cantante, un montaje dirigido por Carolina Román, con quien ha charlado nuestra compañera Patricia Costa.

Arturo Martín a punto de entrar en el montaje 'Chavela Vargas: la última chamana'

Chavela Vargas murió un domingo (5 de agosto de 2012), pero ella siempre había expresado su voluntad de fallecer entre semana: “para no fregarle el fin de semana a nadie. Nada sucede los martes, son muy aburridos”.

La olla rápida es uno de los inventos más revolucionarios y sinificativos, de origen español, para la cocina

Con Mara Peterssen, retrocedemos al año 1919, para saber cómo estaba entonces el mundo, marcado por el final de la Primera Guerra Mundial y la entrada en vigor de la jornada laboral de 8 horas en España. Patricia Costa indaga en los orígenes de la 'olla exprés', que en su momento supuso una revolución en las cocinas de todo el mundo; y de la mano de Pastora Vega nos vamos al cine para recordar a la actriz Mary Carrillo, Premio Nacional de Teatro, en dos ocasiones.

Mary Carrillo durante su interpretación en 'La Santa Virreina'

La historia mínima de David Zurdo trata esta semana de un escándalo de 'huevos' que se produjo en el Mercado de San Miguel de Madrid, en nuestro año protagonista; y en la musical, JPelirrojo se detiene en la figura del músico James Reese Europe, pionero del jazz, que fue asesinado por un miembro de su banda.