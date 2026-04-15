Ya huele a Feria

Las casetas, los farolillos, el tradicional alumbrado, la música, el baile, los paseos a caballo, el rebujito, lo mejor de la gastronomía andaluza, los fuegos artificiales… todo está preparado en el Real para celebrar una nueva edición de la Feria de Abril durante seis intensos días, del 21 al 26 de este mes.

Pero, ¿desde cuándo se celebra?¿quiénes fueron sus impulsores? ¿qué papel tuvieron los tratantes de ganado?¿cuándo llegó al barrio de Los Remedios?¿cómo ha transcurrido su evolución?¿qué personajes ilustres la han conocido? A todas estas preguntas responde Antonio Sánchez Carrasco (Sevilla, 1972), autor de La feria de abril (Almuzara, 2019), un recorrido histórico y costumbrista por la emblemática cita sevillana, Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1980.

Portada de la Feria de Abril v

Además, Memoria de delfín se acerca a la feria a través de los trajes de gitana, con Raquel Revuelta, fundadora de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF).

Y nuestro equipo asiste en Madrid a un curso intensivo de sevillanas para llegar al Real con la mayor ‘dignidad’ posible, gracias a las clases de Carolina Pozuelo.

Nos situamos posteriormente en 1949, cuando aparece la primera portada de la feria iluminada. Mara Peterssen recuerda también el nacimiento de la OTAN y el segundo mandato del demócrata Harry Truman en EEUU.

Mientras tanto, en la capital abría sus puertas la tienda de Montera 16 de Almacenes Arias, una compañía a la que nos acerca Lucía Sancho. Especializada en la venta de artículos textiles, llegó a tener 23 centros, aunque cesó su actividad en 1997.

De estreno nos vamos como cada semana con Pastora Vega, en este caso para sumergirnos en El amor brujo, película dirigida por Antonio Román y protagonizada por Ana Esmeralda, Manolo Vargas, Miguel Albaicín y Elena Barrios.

En el apartado de Historias Mínimas, David Zurdo rescata la primera filmación con sonido de un verdadero circo de pulgas vivas en París, realizada por el noticiario británico Pathé.

Mark Knopfler

Por aquel entonces, Hank Williams convertía “Lovesick Blues” en un temazo country que pincha JPelirrojo, mientras en Glasgow nacía un bebé llamado Mark Knopfler.

Todo esto y más, el lunes 20 de abril a partir de la una de la madrugada, aquí, en Radio Nacional de España, con Arturo Martín Lafuente.