Cultura21 | Educación post pandemia

En este cuarto debate de Cultura 21 en el Museo del Prado hablamos de los retos a los que se enfrenta la educación en una nueva era post pandemia.

Nos acompañan Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación; Andrea G. Henry, presidenta de la asociación de estudiantes Canae; José Antonio Marina, pedagogo y filósofo; y Ana Moreno Rebordinos, coordinadora de educación del Museo del Prado. Modera Marta Echeverría, directora de Hoy empieza todo 2.

José Antonio Marina considera que el final del curso pasado fue catastrófico. "Este año se han ido resolviendo los problemas de una manera muy desigual, si no acudimos con mucha presteza y muchos medios a la educación on line se va a agrandar una brecha educativa y socioeconómica muy grave".

Haciendo memoria, recuerda que "el mes de agosto fue horroroso, no sabíamos con certeza cómo iba a ir pero todo el mundo se volcó, los centros educativos, las familias, los profesores...para intentar encontrar las mejores vías. Eso nos ha permitido salvar la situación. El que las escuelas hayan funcionado ha sido un éxito colectivo".

Consiera que "no podemos seguir así permanentemente. Necesitamos metodologías activas para que se pueda combinar la parte presencial y on line" y según afirma, "falta un plan con una metodología común".

Andrea G. Henry, presidenta de la asociación de estudiantes Canae sostiene que se fue improvisando y que este hecho "afectó de una manera muy desigual. No había medios para dar clases virtuales de calidad".

Buscar el equilibrio

Ana Moreno Rebordinos, coordinadora de educación del Museo del Prado, mantiene que "estamos en un momento de recuperación". Acercarnos a la eduación no formal, lo que ocurre en los museos, se puede ver como esas otras maneras de trabajar. Piensa que "se pueden hacer visitas on line, pero hay que buscar el equilibrio. Tenemos que trabajar con esas herramientas de otra manera, no vale con subir un pdf a la web, tenemos que poner en valor lo que esas herramientas nos permiten".