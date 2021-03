En Directe a Ràdio 4 - Cassola 'de Quaresma' amb Carme Ruscalleda

Ara que s'apropa la Setmana Santa, la xef Carme Ruscalleda, ens proposa un dels plats típics d'aquestes dates: la cassola de bacallà i ous, amb panses i pinyons, "de Quaresma". Per a 4 persones:

600 grams de cigrons cuits

Fer un sofregit generós de tomata i ceba: "una confitura de tomàquet i ceba"

100 gr. de panses

50 gr. de pinyons

4 talls de bacallà de 130 o 150 grams

4 ous durs (bullits 8 minuts)

una picada de julivert, all i 4 ametlles, triturat amb el suc de cigrons



Posem a la cassola els cigrons, el sofregit, una mica de suc curtet dels cigrons. Al cap de 5 minuts i ja hi pots afegir les panses i els pinyons. El bacallà el fregiràs a part i l'incorporaràs a la cassola, també hi afegiràs els ous, i després la picada i ja tondràs una cassola de Quaresma, excel·lent!. La Carme ens explica que ella sempre el fa amb bacallà dessalat, però aquesta cassola la farem amb 'skrei' que és frec, no n'hi ha sempre!