En Directe a Ràdio 4

Amb els productes de temporada la xef Carme Ruscalleda ens ha proposat avui un bescuit de fruita, una sopa minestrone, cabrit fet al forn o a la planxa i pit de pollastre o de gall d’indi amb tempura de verdures.

Pit de pollastre amb tempura de verdures Pit de pollastre passat per la paella i l'acabem al forn, preparem una tempura amb les verdures, hi podem afegir all tendre o ceba tendra. Per fer la tempura: 50 g de farina de blat, 50 g de maizena, 120 g d'aigua mineral amb gas, és important que l'aigua sigui molt freda, sal i pebre. Quan volem banyar el vegetal amb tempura, l'hem de passar primer per farina sola. Utilitzar un oli d'oli ben calent a 170 graus. No ha d'arribar mai a fumejar l'oli.

Cabrit amb salsa cremosa El Cabrit és una carn molt agraïda perquè és molt tendre, si cuinem a la planxa, vol dir sense oli, fem-lo acompanyat de cintes tallant-les a 'xifonade' amb les fulles de la col, bledes i espinac, coliflor, el cor de la carxofa també laminat. Fem una salsa cremosa: triturar al turmix per 4 racions: 20gr formatge ratllat sec, 20 grams de festucs, pinyons, oli, aigua, julivert i sal i pebre. Hi afegeix una cremositat molt sana per acompanyar aquestes verdures d'hivern.

Sopa Minestrone Per la sopa ministrone que farem amb les hostalisses d'hivern la Carme Ruscalleda ens ha donat alguns consells com ara que és millor pecar de curt que de llarg a l'hora de posar l'aigua per a fer sopa, perquè durant la cocció n'hi hauràs d'afegir, si no ens quedarà aigualida.

Bescuit de fruita 4 ous 240 de sucre, posar-ho al batedor elèctric fins que espuma, és el moment de posar-hi 125 g de farina passada pel sedàs i mig sobre de llevat. Ho decorarem com un mural amb la fruita. 180 graus 20 minuts.