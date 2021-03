Las sectas: 400.000 adeptos en España

El 28 de febrero se cumplieron 28 años de la masacre de Waco, el asedio de 51 días contra la comunidad religiosa de los Davidianos, en un rancho de Texas, en el que murieron 86 personas, de las cuales, 25 eran niños. Las imágenes del enfrentamiento entre el FBI y los miembros de aquella secta, fueron retransmitidas en vivo y en directo por televisiones de dentro y fuera de Estados Unidos, dejando infinidad de dudas sobre la matanza.

En Memoria de Delfín, hablamos del peligroso mundo de las sectas. Se calcula que, en nuestro país, hay unas 250 sectas y entre 50 y 100 grupos con comportamientos sectarios, algo que afecta a casi el 1 por ciento de la población, unas 400.000 personas.

Pero, ¿qué es exactamente una secta?, ¿Cuántos tipos de sectas hay?, ¿Cómo funciona su engranaje?, ¿Es más fácil de lo que creemos ser captados? ¿Es complejo salir de ellas? A todas estas preguntas tratamos de dar respuesta esta semana.

Arturo Martín charlará con Miguel Perlado, psicólogo clínico, psicoterapeuta, y especialista en sectas. También hablamos con el teólogo Luis Santamaría, uno de los miembros fundadores de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas.

Según nos contaba Luis Santamaría, "las sectas son un fenómeno de manipulación y de generación de dependencia grupal y personal, que van mucho más allá del ámbito religioso" y añadía que, "la clave de diferenciación es la libertad, porque mientras la religión ayuda a la persona a ser libre, en la secta, lo religioso es el pretexto para someter a la persona".

Para Miguel Perlado, "las sectas se adaptan a los nuevos tiempos, tomando aquellos temas que mayor penetración social tienen como estrategia para camuflarse". Según explicaba, "estos grupos se acercan a aquellas personas que están atravesando un mal momento, con la promesa de un apoyo incondicional, aunque eso es falso, es una de las estrategias de atracción de nuevos miembros" y añadía que, "aprovechan esos momentos de vulnerabilidad emocional, para entrar en ese mundo interno de la persona, y empezar a ponerlo patas arriba, aunque no desde el minuto uno".

Con Beatriz Pecker recordamos los números 1 de la música en 1993, entre ellos, "Sangre española" de Manolo Tena, un tema que dedicó a la familia Flores. Otro éxito fulgurante de aquella época fue "I Will Always Love You", que Whitney Houston popularizó como banda sonora de "El guardaespaldas", un tema que fue escrito en 1973 por la cantante de country Dolly Parton.

Mara Peterssen abre la segunda hora de programa repasando los acontecimientos más destacados de 1993, un año marcado por el caso de las niñas de Alcàsser, las elecciones generales que ganó el PSOE, y el estallido del caso Banesto. Durante aquella época, el Papa Juan Pablo II consagraba la madrileña catedral de La Almudena, entraba en vigor el Tratado de Maastricht, Bill Clinton era elegido presidente de los Estados Unidos, y Michael Jordan anunciaba su retirada del baloncesto. Con Lucía Sancho hablamos de Audrey Hepburn, una de las actrices más queridas y admiradas de Hollywood.

En las Historias Mínimas de David Zurdo nos ocupamos de John Wayne Bobbitt, el ex marine americano al que su mujer cortó el pene mientras dormía. Y con J.Pelirrojo viajamos a Tailandia para conocer los éxitos musicales.