Dudamel pide al Gobierno venezolano que rectifique y escuche la voz del pueblo

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel ha pedido al presidente de su país, Nicolás Maduro, que rectifique y "escuche la voz del pueblo", frente a la ola de protestas antigubernamentales iniciada en abril y con al menos 35 muertos y cientos de heridos.

Este hecho ocurre después de que, hace una semana, Dudamel invitara a los líderes políticos a "encontrar las vías necesarias para solucional la crisis en Venezuela", mediante este vídeo que colgó en sus redes sociales.

"Hago un llamado urgente al presidente de la República y al Gobierno nacional a que se rectifique y escuche la voz del pueblo venezolano. Los tiempos no pueden estar marcados por la sangre de nuestra gente", señala Dudamel en un comunicado que ha difundido a través de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram.

El texto se titula Levanto mi voz y, bajo esa premisa, Dudamel indica que su llamamiento es "en contra de la violencia y la represión", ya que, en su opinión, nada justifica el "derramamiento de sangre" en el país. "Ya basta de desatender el justo clamor de un pueblo sofocado por una intolerable crisis. Históricamente el pueblo venezolano ha sido un pueblo luchador, pero jamás violento", sostiene.

A juicio de Dudamel, para que la democracia sea "sana" debe haber respeto y entendimiento verdadero, pues el ejercicio democrático implica escuchar la voz de la mayoría.

'Levanto mi voz' por Gustavo Dudamel 'Levanto mi voz' por Gustavo Dudamel rne

El músico manifiesta que "ninguna ideología puede ir más allá del bien común" y que la política se debe hacer desde "el más absoluto respeto a la constitucionalidad, adaptándose a una sociedad joven que, como la venezolana, tiene el derecho a reinventarse y rehacerse en el sano e inobjetable contrapeso democrático".

En ese sentido, afirma que los venezolanos están "desesperados" por su derecho al bienestar y a la satisfacción de sus necesidades básicas. "Las únicas armas que se le puede entregar a un pueblo son las herramientas para forjar su porvenir: instrumentos musicales, pinceles, libros; en fin, los más altos valores del espíritu humano: el bien, la verdad y la belleza", resalta. La semana pasada, el director de orquesta instó a los líderes políticos venezolanos a encontrar vías para salir de la crisis. Dudamel no acostumbra hacer declaraciones sobre la política de su país, que vive una fuerte polarización.