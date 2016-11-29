El castrismo y la revolución musical en Cuba

La llegada de Fidel Castro al poder en 1959 supuso cambios drásticos en la política social de Cuba, y eso abarca también el aspecto cultural y, por supuesto, siendo Cuba, el musical.

Comenzó erradicando la que él consideraba una fiesta descontrolada que mantenía un regimen de corrupción absoluta.

Muchos artistas relevantes, posicionados contra el régimen castrista, se vieron en la necesidad de abandonar la isla para poder continuar con su trayectoria profesional sin ser presionados.

El espacio musical de Radio 5 Buena Vista Social Club, dedicado a las leyendas de la música cubana, repasa la influencia de la política en la música de este país en el que los artistas y las agrupaciones han marcado su historia.