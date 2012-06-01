El grupo nace a principios de la década de los 90, en el instituto donde estudiaba Zatu. Junto a varios amigos formaron el grupo Straight From Da Kranny (SFDK), traducido al español como "Directamente desde el rincón (o escondrijo)". Dicho nombre hace referencia al lugar en el que se reunía el grupo.

En 1993 Zatu grabó una maqueta titulada Outta Kranny. Un año más tarde Acción Sánchez ingresa en el grupo y en 1995 graban otra maqueta, Tras mil vueltas. Dicho trabajo contó con la ayuda musical de DPC&K (más tarde HIPPALY y fue presentada en conciertos en la ciudad de Sevilla.

A la vez que el grupo redujo sus componentes a los actuales Zatu y Acción Sanchez, cambiaron el significado de sus siglas: Siempre Fuertes de Konciencia. Con esta formación lanzaron en 1996 su tercera maqueta titulada Esto va en serio, contando de nuevo el apoyo de DPC&K a nivel producción musical. Esta maqueta contó con serigrafiado propio. Se llegaron a vender 800 copias por toda España. Con ella dieron sus primeros conciertos fuera de Andalucía, en lugares como Alicante, Barcelona o Albacete.