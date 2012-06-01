Vetusta Morla es un sexteto de rock originado a finales de los 90 que trata de ir más allá de los estereotipos del género. Primeramente en un sentido estético, añadiendo timbres y patrones rítmicos ajenos a la tradición del rock, integrándose en él sin pretender la fusión ni el mestizaje.

Los dos álbumes que Vetusta Morla ha publicado hasta la fecha, Un Día en el Mundo (2008) y Mapas (2011) han sido editados por Pequeño Salto Mortal, un sello que ellos mismos crearon para ofrecerse una carretera secundaria, un desvío de los cauces habituales de la industria discográfica que les permitiera esquivar una aparente parálisis de este sector.

Su caso, un viaje del anonimato más absoluto hasta ser una de las formaciones más reconocidas del panorama independiente en España, constituye una inspiradora anomalía en el sistema del negocio musical. Considerar la música como un fin en sí mismo y no como un medio para lograr otra cosa y entenderla como una forma de aventura personal y emocional, antes que una forma de negocio, ha sido la perspectiva que ha moldeado la idiosincrasia de la banda.

Esta perspectiva, paradójicamente (o quizá no tanto), les ha llevado a los primeros puestos de las listas de ventas y a obtener el Disco de Oro (más de 20.000 copias) para Mapas y el de Platino (40.000 copias) para Un Día en el Mundo. También les ha llevado a realizar giras en las que cuelgan el "no hay entradas" por todo el territorio y también por países como México y Argentina y a recibir galardones como tres Premios de la Música o cuatro Premios UFI, entre otros.