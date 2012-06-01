En sus orígenes el grupo tenía el nombre de Standard, pero a partir de 2008 cambió de nombre y pasó a llamarse We Are Standard ya que el nombre de Standard coincidía con el de un grupo de los Estados Unidos, país donde acababa de salir su primer disco, así como en muchos otros países europeos.

En el año 2004 los We Are Standard (entonces aún Standard) grabaron un EP con tres canciones que fue titulado Golden section. Presentaron este EP en el año 2005 al concurso Proyecto Demo que organiza el Festival de Benicàssim (FIB) cada año, concurso del que se proclamaron vencedores.

Su primer álbum, 3.000 V 40.000 W, fue publicado por la discográfica Mushroom Pillow el 24 de marzo de 2006. El disco fue un éxito rotundo, provocando un extensísima gira de presentación (más de 100 conciertos) que les llevó por toda España y parte de Europa. Mientras el grupo aún seguía de gira, en el año 2007 fue publicado otro EP: The Mpossible Mixes, disco que incluía cuatro remixes de su primer álbum, una versión de la canción de The Velvet Underground "Waiting for the man" y los tres videoclips de los singles de su primer álbum.

Su segundo álbum, We Are Standard, también publicado por la discográfica Mushroom Pillow, salió a la luz el 4 de noviembre de 2008. La gira de presentación de este nuevo LP les ha llevado ya por toda España y algunos países de Norteamérica.

En 2010, se publica The Golden League, disco con remixes del álbum We Are Standard por gente como John Talabot, CFCF, etc. Recién salido el pasado 2011 desde sus estudios El Tigre en Deusto (Bizkaia), nos llega el Great State, fruto del progreso y dedicación de la banda en este último año.