Tuya
David T. Ginzo, compositor, cantante y multiinstrumentista, presenta por fin proyecto propio bajo el nombre de Tuya, tras años formando parte de grupos como Templeton o Lüger y acompañando a artistas de la talla de Anni B. Sweet, El Hijo, Catpeople o Sidonie, por citar algunos de los más de 20 proyectos en los que ha participado. Tuya en directo son: David T.Ginzo, Brian Hunt, Juan Diego Gosálvez y Hector Ngomo.
Con una obsesión febril por reinventar y modificar espacios, David T. Ginzo crea a partir de canciones clásicas de pop, un laberinto de sonidos con el ruido como concepto para mostrar algo distinto y desestructurado, creando algo nuevo .
Cada canción de Tuya es un exuberante tejido vivo, palpitante, en el que nada está definido de una vez para siempre sino que no cesa de transformarse, de cambiar, de crear nuevas relaciones y contextos.