Nudozurdo es una banda capaz de generar atmósferas propias, angustiosas y enérgicas, y lanzar a los cuatro vientos un mensaje tan original como personal en el que nos encontramos con el rock, el post-rock o el pop. El directo es uno de los platos fuerte de una banda llena de matices e intensidades donde sus canciones se transforman constantemente buscando nuevos horizontes.

Su historia puede catalogarse de múltiples formas, pero si una palabra que queda excluida es la convencionalidad. La banda nace en Madrid en el 2001 tras un encuentro entre Leopoldo Mateos (voz y guitarra) y Felipe Salazar (batería). Pronto se les une Daniel Asúa (bajo), con el que coinciden trabajando. El triunvirato se mantiene hasta el 2006. El hecho más relevante de estos primeros años tiene lugar en el 2002, cuando nudozurdo graba su primer disco homónimo en los estudios Box de Madrid con Eugenio Muñoz como técnico de sonido.

En 2004 vuelven a los estudios Box para registrar los nueve cortes que forman su segundo trabajo, Sintética (everlasting records, 2008). Pero nuevos problemas posponen la edición del disco varios años.Entre el 2007 y el 2009 nos encontramos con una formación compuesta por Meta (bajo) y Jorge Fuertes (batería), ambos procedentes del extinto grupo madrileño Doss, César de Mosteyrín (guitarra),y Leopoldo Mateos (guitarra, voz) como único superviviente. Sintética es masterizado en California por JJ Golden, y sale a la luz el 9 de junio de 2008 de la mano de Everlasting, y más concretamente de su división Recordings From the Other Side.

Tanto la crítica como el público acogen el disco con los brazos abiertos y nudozurdo lo celebra con una intensa gira por todo el territorio nacional. El disco apareció seleccionado como uno de los mejores del 2008 en una gran cantidad de medios especializados (Mondosonoro, Muzikalia.com, Disco Grande de Radio 3, Fonoteca.net, Heineken.com, Jenesaispop.com, Era Magazine, Notedetengas.com, etc..) y su directo es ya considerado uno de los más interesantes de la actualidad por público y prensa tras su paso por Festivales como el FIB Heineken, Sonorama, South Pop, Festival do Norte, Territorios Sevilla, Día de la Música o el South by Southwest ( Texas).

Su periplo americano les lleva en 2009 y 2010 a varias fechas en México donde también está previsto el lanzamiento de este nuevo disco. Tocan asimismo varias fechas con Lagartija Nick, ampliándose la relación con Antonio Arias al acompañarlo en la presentación del inicio de su carrera en solitario.