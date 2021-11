El festival Primavera Sound arrancó en la noche del jueves en Barcelona con una extensa jornada de actuaciones, con artistas como Wilco, Beirut, Franz Ferdinand o The xx entre los más destacados. El público barcelonés, bastante comedido en esta primera jornada, disfrutó por igual bajo un sol de justicia con los debutantes Doble Pletina o Pegasvs que con unos brutales Refused mecidos por la brisa nocturna.



Grimes fue la encargada de convocar a gran parte de ese público cuando los relojes señalaban las ocho de la tarde. Buena hora para presentarse por el festival más trendy del país y asistir al concierto del último hype internacional. Claire Boucher (Canadá, 1988) parece aún más joven de lo que es y maneja con sorprendente soltura sus sintetizadores.

Con su pelo cortado como en mitad de una batalla y micrófono en mano, tomó el escenario rodeada de bailarines y de tantas grabaciones como la tecnología le permitía. A pesar de los fallos de sonido en temas incontestables como “Oblivion”, la joven de Vancouver salió airosa de la presentación en directo de su tercer largo, Visions.

Paula Quintana tuvo una rápida charla con Boucher al final de su concierto.

¿Wilco o Beirut? Con un look a lo Janis se plantó la vocalista del dúo estadounidense Mazzy Star, que hizo soñar al público del Ray Ban con su envolvente voz y con proyecciones en tonos azulados. A una distancia de paseo en bicicleta, Mudhoney agitaban a las primeras filas con sus riffs nacidos en el Seattle más grunge de finales de los 80. La “hora boba” del festival estuvo llena de actuaciones intensas que pusieron música de fondo a la conversación de moda en la noche del jueves: “¿Wilco o Beirut?”



Zach Condon tiene una trompa tatuada en la muñeca y no es en vano. Beirut (un sexteto en concierto) cree en los metales tanto como en las tradiciones musicales que se mezclaron en un directo impecable que nos logró retrotraer a la vez al escenario del pasado FIB y también al lugar desde el que algunos vimos al Barça levantar su última Champions.



La calidad fue incuestionable en el repaso de los éxitos de su carrera hasta llegar a The rip tide, pero la lejanía del rebautizado Mini (antes Llevant) y las canciones de un tal Jeff Tweedy hicieron que Wilco se llevara a gran parte de los asistentes al Primavera Sound al escenario grande.

Wilco a medio gas Una de las grandes atracciones de la jornada del jueves de esta edición de Primavera Sound era, sin duda, la actuación de los norteamericanos Wilco. Una de las bandas de rock más prestigiosas del planeta, con una legion de devotos en España y una creciente capacidad de convocatoria, hasta el punto de que sus conciertos se han convertido en un auténtico acontecimiento musical en los últimos años. Sin embargo, ayer no entusiasmaron al público barcelonés como en otras ocasiones. A pesar de que dejaron patente su habilidad para mezclar pasajes acústicos exquisitos y descargas eléctricas abrumadoras, el tono general del concierto desprendió cierta frialdad. Especialmente en los temas de su más reciente álbum, que no logran igualar la intensidad emocional de sus piezas clásicas. No ayudó la obsesión de la banda de Jeff Tweedy por manejarse en volúmenes muy bajos, lo que resta por momentos fuerza e ímpetu a su show. Los momentos estelares llegaron cuando rescataron algunos de los temas del siempre infravalorado Summerteeth (1999): canciones como “I'm always in love", “How to fight loneliness" y “A shot in the arm" (con la que cerraron el concierto) sonaron vibrantes, logrando una conexión con el público que en esta ocasión no fue la nota dominante en una actuación que se quedó por debajo de las expectativas.

Otras actuaciones destacadas Una de las bandas que mejor sabor de boca dejó en esta jornada del festival fue White Denim, banda tejana que demostró que su rock poliédrico y mutante no necesita recurrir a artificios escénicos para apabullar en directo. En poco más de una hora recorrieron gran parte de los temas más inflamados de su repertorio, con una destreza instrumental por momentos abigarrada pero que no les resta pegada ni precisión rítmica. Una apisonadora de rock and roll.



Aunque coincidían en horario con algunos de los nombres con más tirón del festival, los californianos Thee Oh Sees derrocharon entusiasmo y energía ultravitaminada en el escenario ATP. Desplegaron con convicción todas sus virtudes: desvergonzado rock and roll primigenio y psicodelia eufórica pasada por el garage, todo interpretado a ritmo de vértigo y con desarmante jovialidad.



Son cinco y a cada cual más dispar. Se llaman Dominant Legs y hacen música para alegrar los corazones. Himnos de guitarra y pianito con ritmos irresistibles y sonrisas que se escapan para llenar el hueco que nos dejaron Tennis este año.



Bleached tomaron ese mismo escenario Vice como unas Dum Dum Girls teñidas de rubio. Hasta la misma guitarra blanca y negra de Dee Dee aporreaba su vocalista, una suerte de Bethany Cosentino al frente de unas Vivian Girls más dulces, o una nueva versión de La Sera pero a gritos. En definitiva, girl power con esencia rock.