Guía para un cartel inabarcable: Sonorama 2011

Cuatro días que son una especie de “quién es quién” del indie español y aledaños. Con más de 100 artistas en el cartel, el Sonorama Ribera 2011 es un festival con unos números de escándalo.

Es físicamente imposible verlo todo y casi tan difícil elaborar una hoja de ruta para este largo fin de semana a orillas del Duero. Siempre hay algo que te olvidas, algo que coincide con otra cosa o, simplemente, el cuerpo ya no puede dar para más.

Ésta es una guía en la que son todos los que están pero no están todos lo que son.

Lo que no hay que perderse: Mishima (sábado a las 19:40) Hay muchas propuestas que merece la pena ir a comprobar en vivo. Por ejemplo, Dos Bandas y un Destino (Coronas & Arizona Baby), el sábado a las 22:35, o El Columpio Asesino el mismo sábado a las 02:05. Muy recomendable es aguantar un poco más para saborear la propuesta de Lüger, a las 02:55, también el sábado. El viernes habría que pasarse por lo de San Leon, a las 21:30, lo de Guadalupe Plata a las 22.15 y, por supuesto, asistir al bolo de un Nacho Vegas en un gran estado de forma, a las 22:00. El último día, el domingo, tenemos a Fernando Alfaro, a las 20:10, y el viernes, a las 22:00, a todo un Bigott. No obstante, si hay un concierto que no podemos dejar pasar es el de Mishima. El grupo de David Carabén no se prodiga en exceso fuera de Cataluña y por eso hay que aprovechar cada oportunidad que tengamos para ir a verle en vivo. Además, su Ordre i aventura (Sones, 2010) ya está lo suficientemente rodado como para que las canciones suenen de manera óptima y el grupo tiene un excelente nivel técnico. El universo lírico y personal de Mishima es tan personal, es tan exclusivo, que tanto sus discos como sus directos son altamente interesantes. Para muchos es la punta de lanza del pop catalán y en catalán.

La apuesta segura: Triángulo de Amor Bizarro (jueves a las 00:10) Arrasaron en los Premios de la UFI y son el grupo que más ha tocado en 2010-2011. Desde que viera la luz Año santo (Mushroom Pillow, 2010), la banda gallega ha estado en todo tipo de locales y festivales. Han sido un ciclón en el escenario principal tanto de FIB 2010 como Primavera Sound 2011, además de roquear en un coqueto teatro castellonense en Tanned Tin 2011. Sea cuál sea el horario, la circunstancia y el entorno, Triángulo de Amor Bizarro han aplicado la misma fórmula, la de la contundencia. Son una máquina perfectamente engrasada, una apisonadora que no deja crecer la hierba a su paso. Son casi infalibles.

El clásico: Lapido (sábado a las 19:30) José Ignacio García Lapido es uno de los grandes letristas de la historia del rock español. Bajo su mando ,091 terminó siendo un gran grupo de rock, así sin aditivos. Una vez finalizada la aventura de la banda granadina, Lapido inició una carrera en solitatio maciza y muy coherente. Dicen las crónicas que la gira con la que ha presentado su última obra, De sombras y sueños (Pentatonia, 2010), ha sido una de las mejores de toda su trayectoria. Guitarras gloriosas a lo que hay que sumar letras con aliento poético y muy por encima de la media.

La cuota internacional: Teenage Fanclub (domingo a las 22:55) Sonorama es un festival que mantiene desde hace muchos años una decidida apuesta por la música hecha en España. Sin embargo, desde hace tiempo, se hacen hueco en el cartel artistas extranjeros. Este año, además de Rinôcerose, Los Campesinos!, Shout Out Louds o The Hidden Cameras, podemos encontrar a Teenage Fanclub. Llevan dos décadas en la carretera y han facturado discos de la talla artística de Bandwagonesque (1991), Thirteen(1993) o Grand Prix (1995). Es lógico esperar que en el concierto de Sonorama la banda escocesa desgrane lo mejor de su repertorio como “The concept” o “What you do to me”. Chispa melódica inigualable y pop pluscuamperfecto.

El guiño a la nostalgia: Sexy Sadie (viernes a las 23:40) Está claro que el indie español de los 90 fue, con sus luces y sus sombras, un movimiento que explica muchas de las corrientes actuales. Por eso, la gira de reunión de Sexy Sadie está siendo muy exitosa, dado que no sólo es un bien merecido homenaje al grupo balear sino que sirve de tributo para una época que ya empieza a ser objeto de la nostalgia. Si a eso añadimos que el grupo está sonando mejor que nunca, no hay más remedio que dejarse seducir por el dulce aroma del recuerdo. Nunca se sabe, pero puede ser una de las últimas oportunidades para ver a Sexy Sadie en directo.