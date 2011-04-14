[Día de la] Música, música, música...
- Este jueves se han dado a conocer los detalles del Día de la Música 2011
- Está organizada por Radio 3, Heineken y Matadero Madrid y colabora RTVE
- En el escenario RTVE.es tocarán Vetusta Moral, Janelle Monae o Glasvegas
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Celebramos el Día de La Músicacomo una fiesta internacional. Una excusa más para reivindicar lo que nos emociona. Esta manifestación artística que llena nuestras vidas todos los días del año. Que nos permite sensibilizarnos, bailar, contagiarnos y compartir sensaciones.
La sexta edición llenara de música el centro cultural Matadero de Madrid. En sus seis escenarios esta previsto que podamos ver conciertos de artistas muy diferentes.
Una variedad que también pone de manifiesto la excepcional variedad y vitalidad de esta parte de la cultura contemporánea.
Nuevos creadores presentando sus últimas obras. Artistas consagrados, nombres conocidos y figuras emergentes. Una oportunidad excepcional de convertir en fiesta la música pop.
El cartel de este Día de la Música Heineken 2011 cuenta con los nombres de Vetusta Morla y Russian Red. Dos de las grandes revelaciones de las últimas temporadas dispuestos a estrenar sus nuevos discos.
Además de Ellos, Luger, Pony Bravo, Aias, Odio Paris, Els amics de les arts, Napoleon Solo y un largo etcétera.
“Anna Calvi, revelación de la temporada, tocará en el escenario RTVE.es“
Y también artistas internacionales como Anna Calvi, que se ha convertido en una de las revelaciones de esta temporada.
Cuarenta mil metros cuadrados de música
Las californianas Dum Dum Girls, los canadienses PS I Love You, los británicos Crystal Fighters, los sorprendentes The Pains of Being Pure at Heart, el inquietante juglar del silgo XXI Toro y moi, y South San Gabriel, Scala y sus versiones corales, Glasvegas, Lykkey Li o el preciosista Ron Sexsmith, entre otros muchos nombres de un largo cartel.
El Día de la Música Heineken se desarrollara en un recinto con casi 40.000 m2 los grupos distribuidos entre el Escenario RTVE.es, Escenario Entradas.com, Escenario ¡Madrid! (Nave 16), Escenario Rockdelux (Naves del Español), Escenario UFI (Café Teatro), Escenario MMM (Mercado Música Matadero). Música por todas partes.
Para solemnizar un poco mas durante un día lo que compartimos cada minuto. Melodías, canciones y ritmos.