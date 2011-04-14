[Día de la] Música, música, música...

Celebramos el Día de La Músicacomo una fiesta internacional. Una excusa más para reivindicar lo que nos emociona. Esta manifestación artística que llena nuestras vidas todos los días del año. Que nos permite sensibilizarnos, bailar, contagiarnos y compartir sensaciones.

La sexta edición llenara de música el centro cultural Matadero de Madrid. En sus seis escenarios esta previsto que podamos ver conciertos de artistas muy diferentes.

Una variedad que también pone de manifiesto la excepcional variedad y vitalidad de esta parte de la cultura contemporánea.

Nuevos creadores presentando sus últimas obras. Artistas consagrados, nombres conocidos y figuras emergentes. Una oportunidad excepcional de convertir en fiesta la música pop.

El cartel de este Día de la Música Heineken 2011 cuenta con los nombres de Vetusta Morla y Russian Red. Dos de las grandes revelaciones de las últimas temporadas dispuestos a estrenar sus nuevos discos.

Además de Ellos, Luger, Pony Bravo, Aias, Odio Paris, Els amics de les arts, Napoleon Solo y un largo etcétera.

“Anna Calvi, revelación de la temporada, tocará en el escenario RTVE.es“

Y también artistas internacionales como Anna Calvi, que se ha convertido en una de las revelaciones de esta temporada.