Inma Cuesta, invitada en 'Está el horno para bollos': "La presunción de heterosexualidad me ha acompañado siempre"

Inma Cuesta, una de las invitadas más esperadas de Está el horno para bollos, repasa su carrera y reflexiona sobre la falta de referentes lésbicos con la periodista Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral. La actriz analiza su despertar lésbico y sus inicios en el mundo del cine.

Llega de una temporada intensa en su carrera, marcada por el estreno de dos series. Con Berlín y la dama del armiño se ha puesto en la piel de Candela, una mujer sevillana, lo que le ha servido para poder hablar con su acento. "Ha sido un regalazo. Está bien poder honrar un poco tus raíces", asegura. "Cuando yo estudié interpretación, siempre se hablaba de tener un buen castellano neutro, que yo no sé qué es. Antes la gente con acento era la criada, el gracioso", añade.

Junto a Nerea y Judith viajan por los personajes que han marcado su carrera y sobre lo variados que han sido. "En estos últimos años, la ficción ha cogido una dimensión increíble, sobre todo con las plataformas. Yo siempre me he dejado guiar por la por intuición, por lo que me pasa cuando me leo un guion".

"Lo que tú no ves no existe" En el videopodcast analizan la falta de referentes y cómo afectó esa invisibilización a la adolescencia de la actriz. "No existían lesbianas ni gays en mi pueblo", recuerda. "Lo que tú no ves no existe para ti; tú no sabes lo que te pasa." Entre risas también charlan sobre la noche sáfica, el despertar sexual de Inma Cuesta y su salida de su pueblo natal para ir a Córdoba. "Me voy de mi pueblo y encima me veo en la escuela de arte dramático, que era una libertad... El despertar de todo", relata.

Maternidad y diversidad A la hora de gestionar su vida personal, la jienense asegura que ella nunca se ha escondido, pero que lo lleva en "privado". No obstante, reconoce que hay un momento en el que es importante dar un paso al frente, "sobre todo cuando tienes hijos". "Es importante para ellos sentirse representados", explica. Además, aprovechan para reivindicar la diversidad dentro de los colegios y "hablar las cosas con naturalidad". "Los niños necesitan saber que su familia es normal", afirma la actriz. El cine es algo que también comparte con sus hijos. "Los fines de semana buscamos una película; vamos al cine, aunque también falta mucha representación en los dibujos animados", reflexiona. En lo referente a su salto de actriz a productora, ha expresado que "nace un poco de la necesidad de buscar mi propia voz". "Tenemos que dignificar nuestra historia y reírnos, porque eso crea una empatía en el que lo ve".