Ser popstar y mujer sáfica con Lucía de la Puerta y Ruslana

Ruslana es cantante, rockera y medalla de bronce en el pasado OT 2024. Lucía de la Puerta es actriz, tiktoker, médico y cantante. Parece que ambas no podrían ser nada más. No hay horas suficientes en el día, pero hay algo para lo que siempre tienen hueco: ser bisexual y lesbiana a tiempo completo.

Vivir en los escenarios

Lucía siempre había querido dedicarse a la música, pero como buena lesbiana, su motor definitivo fue un romance sáfico. Su expareja repetía continuamente que se casaría con quien le compusiera una canción. Ante esas indirectas no le quedó más remedio que ponerse manos a la obra. No fue difícil para ella, era su pasión. Lo duro fue atreverse a hacerlo público y no vivirlo en secreto como lo había hecho hasta entonces. Y, desde que Lucía sacó su primer tema, tuvo claro que quería continuar dedicándose a la música: “nunca me he sentido tan bien como cuando me subo a un escenario”.

Ruslana canta y participa en concursos desde pequeña, pero ninguno como Operación Triunfo, que le sirvió como trampolín para que sus canciones llegasen al gran público. Además, la casualidad ha querido que esta edición de OT fuese “la menos heterosexual de la historia”. Ruslana destaca que "se ha reivindicado de forma muy natural (…). A todos nos ayudó a hablar con libertad” y explica que en el formato de este pasado año destacaron los perfiles LGTB, especialmente, los miembros de la academia bisexuales, como es el caso de la cantante. Ella no solo vivió su bisexualidad sin tapujos en este reality; sino que también reivindicó su fuerza femme en diferentes actuaciones. Como espectadora, Lucía comenta que esta edición le pareció “una maravilla, porque así la gente puede ver referentes”.