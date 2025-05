El deporte sale del armario en 'Está el horno para bollos' con Natalia Lacunza, Virginia Torrecilla y Ana Leal

¿Quién dijo que sudar no puede ser divertido y un poquito gay? Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral lo tienen claro: cuando se trata de deporte, no solo hablamos de abdominales marcados y endorfinas desatadas. En el nuevo episodio de Está el horno para bollos, se lanzan a una charla sin filtros con tres mujeres que han triunfado en sus disciplinas... y en nuestras fantasías.

Y no, no estamos hablando solo de superdeportistas; también de mujeres que han hecho del deporte un verdadero estilo de vida y, ¿por qué no?, un lugar para encontrar comunidad.

Una conversación sobre cuerpos, emociones y comunidad La cantante Natalia Lacunza, que no solo arrasa en los escenarios sino también en el gimnasio, la ex futbolista profesional y comentarista Virginia Torrecilla y la creadora del ya icónico Lesbian Garros, Ana Leal comparten charla, risas y reflexiones sobre su relación con el deporte. ¿Qué las llevó a entregarse a esta pasión? ¿Es la competitividad lo que engancha? ¿El simple placer de moverse? ¿O quizás la posibilidad de conocer a otras lesbianas mientras se liberan endorfinas?

La propuesta musical más fit de Natalia Lacunza Una de las artistas más fit del panorama pop, que canta, baila y entrena como si el cardio fuera parte de su rider, habla de su pasión por el ejercicio físico y cómo se ha convertido en una parte fundamental de su rutina diaria. "He sido bailarina toda la vida, el movimiento lo tengo totalmente asociado a mi persona, es una cosa que necesito hacer para estar bien. Hubo unos cuantos años en los que no hacía nada y, de repente, fue como necesitas moverte. Ahora estoy en un proceso de bodybuilder total", afirma Lacunza. Con una agenda llena de conciertos y grabaciones, Natalia no solo tiene tiempo para sus fans, sino también para quemarse en el gimnasio. La cantante cuenta cómo ha logrado combinar su vida artística con el cuidado de su cuerpo, buscando siempre el equilibrio entre el trabajo y la salud mental.

Virginia Torrecilla, ejemplo de lucha y superación La ex futbolista profesional y actual comentarista es un ejemplo de fuerza y garra que sabe lo que es sudar la camiseta dentro y fuera del campo. Virginia, con su carácter fuerte y su pasión por el balón, comparte cómo el fútbol ha sido su plataforma para mostrar que las mujeres pueden hacer historia en el deporte, pero también cómo esta disciplina la ha ayudado a fortalecer su identidad y a visibilizar la lucha por los derechos LGBTQ+. Con una trayectoria que la ha llevado a la Selección Española, explica qué ha significado ser una mujer queer en un mundo tan competitivo. "En el futbol femenino, la gente sale del armario, pero en los clubes cuanto menos se diga mucho mejor. Al final son marcas que patrocinan las jugadoras y cuanto menos se exponga la vida social mucho mejor", asegura.

Ana Leal, fundadora del icónico Lesbian Garros La fundadora del divertidísimo y revolucionario Lesbian Garros, donde el saque va con doble sentido y el amor siempre entra por la red, cuenta cómo creó un espacio inclusivo para que las lesbianas y personas queer pudieran disfrutar del deporte sin miedos ni juicios, creando comunidad. "Tenemos un formato de liga en el que ponemos en contacto a gente que quiere jugar continuamente y luego aparte en otros momentos puntuales organizamos los torneos", detalla Leal. Ana reflexiona sobre cómo este proyecto ha sido crucial para muchas personas al ofrecer una alternativa al ambiente tradicionalmente heteronormativo de los torneos deportivos. "Doy fe que es la cosa más divertida del mundo con un ambiente increíble. No hay ninguna presión de tener que ser la mejor", asegura Lacunza, participante del torneo.

¿Qué les ha llevado a engancharse al deporte? ¿Y por qué se han enganchado al deporte? ¿Pura competitividad? ¿Una excusa para conocer otras lesbianas? ¿Diversión? ¿El chute de endorfinas postentreno? Todo eso y mucho más lo desvelan en un episodio que huele a césped recién cortado, bolas nuevas y playlists motivacionales. Pero aquí no todo es trabajo y deporte de élite. También hablamos de cómo el ejercicio nos da una dosis de endorfinas, de cómo a veces lo que más importa es el compañerismo y la diversión que se encuentra en cada partido o entrenamiento. Y, cómo no, desvelan anécdotas de su vida diaria como atletas, artistas y personas queer que tienen algo más que contar que sus logros.