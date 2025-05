'Está el horno para bollos' estrena temporada con Oh! Mami Blue, Aria y Kenzy hablando de maternidad lésbica

Arranca la segunda temporada de 'Está el horno para bollos' con un tema y cuatro invitadas que seguro darán para muchas conversaciones. Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral reciben a Jana y Vero, conocidas por su proyecto familiar y su activismo en redes como @oh.mamiblue, quienes comparten con nosotras su experiencia como madres lesbianas visibilizando la diversidad familiar. En mesa también están Kenzy, la voz del grupo Megara, y su pareja Aria Bedmar, actriz reconocida por su trabajo en series como Acacias 38 y Operación Barrio Inglés.

La temporada 2 de 'Está el horno para bollos' llega con invitadas de lujo que darán aún más riqueza a las conversaciones. Arrancamos la temporada con la maternidad y cómo es ser madre lesbiana/sáfica. Nerea y Judith hablan con dos madres primerizas y dos madres experimentadas de cómo es formar una familia para las mujeres lesbianas y bisexuales, de crianza, conciliación o de si les preocupa más la educación de sus hijos o de la sociedad en la que van a vivir estos. "Para mí la la fantasía sería poder educar a la sociedad, pero me parece una utopía. Sí que podemos trabajar en intentar compartir unos valores para despertar unas ideas en el cerebro de la gente y un respeto...", subraya Kenzy.

Jana y Vero (Oh! Mami Blue)

Una es educadora, la otra chef y las dos son creadoras de contenido. De hecho, Verónica Sánchez y Alejandra Victoria son uno de los primeros y más importantes referentes de maternidad LGTBI en España. Después de casi media vida juntas, su proyecto vital y de crianza es un ejemplo para una gran parte del colectivo. Ellas ni lo pensaron. De hecho, el éxito les llegó de forma orgánica y natural. Su cuenta en redes nace precisamente de esa falta de referentes. Ellas buscaban información y ejemplos de maternidad lésbica, pero no encontraban nada. De esa necesidad, surge Oh! Mami Blue. "Nosotras queríamos ser madres, pero es que no teníamos referentes ni en España, ni a nivel internacional", destaca Jana.

Años después, una de las cosas de las que más orgullosas se sienten es de los valores que le han transmitido a su hijo. "Mi hijo tiene criterio. Tiene 9 años y sabe identificar lo que está bien y lo que está mal. Sabe acusar a quién no lo hace bien y no se calla ante las injusticias", afirma Vero sobre la educación que le han dado a su hijo, gracias a la cual no se mantiene neutral ante las situaciones de abuso.