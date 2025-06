Poliamor y no monogamias con la psicóloga Paula Delgado en 'Está el horno para bollos'

¡La no monogamia llega a 'Está el horno para bollos'! Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral se aventuran en un tema que ha ganado visibilidad y relevancia en los últimos años. Con la psicóloga Paula Delgado como invitada especial, descubrimos los diferentes aspectos de las relaciones no monógamas. ¡Ha llegado el momento de que lo entiendas todo!

Charlamos sobre las razones que motivan a muchas parejas monógamas a explorar nuevas formas de relacionarse, como el poliamor jerárquico, el no jerárquico, la monogamia abierta o la anarquía relacional, entre otros. “Lo difícil de las monogamias es deconstruir el parejocentrismo y dejar de depender de que esa persona de la que te has enamorado sea el centro de tu vida porque a lo mejor no tiene por qué serlo”, explica Delgado.

Atracción por modelos relacionales más flexibles La psicóloga resalta que, aunque la monogamia sigue siendo la norma para muchas personas, otras parejas se sienten atraídas por modelos relacionales más flexibles que desafían las estructuras tradicionales del amor y la pareja. “Muchas personas llegan a consulta porque han estado en relaciones monógamas donde se han saltado acuerdos y han sido infieles con otras parejas porque no estaban asumiendo que realmente su modelo no es ese”, asegura. Paula quiere dejar claro que cada relación puede ser tan única como sus participantes y que los aspectos clave de una relación no monógama exitosa son la comunicación, los límites y la negociación. Destaca cómo estos elementos son fundamentales para mantener la estabilidad emocional y el respeto mutuo cuando se tienen varias parejas, y cómo cada miembro de la relación debe sentirse seguro y valorado, sin que nadie quede por fuera de la conversación.

Las mujeres lesbianas y bisexuales poliamorosas Sirviéndose de los casos que trata como psicóloga, expone experiencias y desafíos específicos que enfrentan las lesbianas y bisexuales que practican el poliamor, un tema aún poco tratado y con muchas inquietudes por resolver. Paula explica las particularidades que encaran estas mujeres, desde la gestión de múltiples relaciones en una sociedad que sigue siendo mayoritariamente monógama, hasta los estigmas y prejuicios específicos que pueden surgir en torno a sus elecciones amorosas. La psicóloga subraya cómo las mujeres de la comunidad LGBT+ tienen que negociar no solo las dinámicas de pareja, sino también los desafíos sociales y culturales que muchas veces invalidan o cuestionan sus experiencias. “En consulta, normalmente, las parejas hetero vienen desde la práctica y luego pasan a la teoría, es decir, vamos a exponernos y luego ya vemos a ver cómo lo hacemos y, sin embargo, las parejas de mujeres te vienen con los deberes demasiado hechos. Las mujeres tenemos un poco de sobregestión”, detalla.

¿Qué hacemos con los celos? Delgado también habla sobre las posibles dificultades que pueden surgir en este tipo de relaciones, como los celos, la inseguridad o las expectativas poco realistas. Nerea y Judith le preguntan sobre los mitos que rodean la no monogamia, y cómo las relaciones saludables en estos modelos no se basan en la falta de amor o de compromiso, sino en un entendimiento profundo de las necesidades emocionales y sexuales de cada persona involucrada. Con este episodio, 'Está el horno para bollos' quiere mostrar las diversas formas de vivir y experimentar el amor, más allá de los convencionalismos.