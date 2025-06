"A mí la hiperfeminidad me ha castigado, porque piensan que soy imbécil"

Jimena Amarillo y Maria Barrier son buenas amigas y grandes lesbianas. También son, la una para la otra, su prototipo de mujer. María pierde la cabeza por las “butches” como Jimena y, casualmente, a Jimena le gustan las “femmes” como María. Lo confiesan entre risas en este capítulo de 'Está el horno para bollos’ al que han venido, precisamente, a explicar su relación con estas etiquetas.

A María le surgió la duda en cuanto conoció a la cantante: “Jimena es una butch, ¿me tendría gustar? Es que yo solo estoy con butches”, pensó la primera vez que la vio. Jimena, a carcajadas, se suma al carro, a ella también le pasó. Sin embargo al segundo se dieron cuenta de que, como explica Jimena, “Maria es mi tipo de femme amiga, y yo su tipo de butch amiga”. Así comenzó esta gran amistad sáfica.

En este capítulo Jimena y María charlan con Nerea y Judith sobre cómo se relacionan con los términos de butch y femme, categorías que protagonizan con orgullo. Ambas reconocen que el colectivo es muy dado a inventarse su propia jerga , pero también a apropiarse de los insultos de los demás. Y eso les encanta. “He cogido todo lo que me dicen y lo he hecho grande”, proclama Jimena.

Ligar siendo butch y femme

Judith abre el melón, ¿ligan de forma diferente las butches y las femmes? ¿Qué impacto tienen estos roles en el ámbito sexoafectivo? A la identidad butch y femme no sólo se le asocian ciertos estilos de ropa, cortes de pelo o estética en general; sino también una personalidad y gustos determinados. Lo butch se asocia con los roles de género atribuidos a los hombres, como indica María, “la gente se cree que porque una chica sea masculina tiene que tener el rol de dominante”. Del mismo modo, a lo femme se atribuye con la sumisión y dulzura arquetípica de las mujeres. Pero esto no tiene por qué ser así, de hecho, no responde a las vivencias de las invitadas. “A mí me gusta que me entren, pero como a mí me perciben como una butchona no me entran”, comenta Jimena con cierta frustración.

Como prototipo de femme, María ha vivido cómo la sociedad la encasillaba en una orientación sexual que no era la suya, la heterosexualidad, simplemente por su apariencia: “Yo siempre he sido el prototipo de los hombres y eso me ha frustrado muchísimo porque a mí me gustan las mujeres”.

““

Estos estereotipos van más allá de un primer encuentro o de la forma de ligar. También en sus relaciones de pareja o amistad la sociedad presupone ciertas dinámicas que tampoco tienen por qué cumplirse. La experiencia de María, que siempre ha estado con butches, es que son sus parejas butches las que encarnan los roles asociados a la feminidad tradicional, aunque la sociedad no lo espere: “Muchas veces la más vulnerable de la relación es la butch”, comenta la podcaster.