Blon: "Con que remuevas un alma con un libro, el arte ya ha merecido la pena"

Piensa, luego escribe. Pablo Pérez Rueda, también conocido como Blon, no solo tiene la corona en el freestyle, sino en la cultura juvenil. Escritor, poeta, rapero, freestyler, streamer, creador de contenido... pero sobre todo, persona. Y de las favoritas para las nuevas generaciones. Un icono de nuestro tiempo con un mundo interior infinito que retratamos en esta entrevista, con motivo de la publicación de su cuarto poemario: Colorín Colorado, poemas para cambiar el cuento.

"El poema de Ricitos de Oro refleja mi vida con el TOC" Se presentó por primera vez a una batalla en 2007 y a día de hoy se ha convertido en uno de los ídolos por excelencia para los amantes del rap y de la poesía. Blon, que cuenta con un alma que habla por sí solo, retrata sus pensamientos y reflexiones tanto en sus libros como en sus canciones. En este poemario, basado en los cuentos infantiles que le contaba su madre cuando era pequeño, podemos encontrar algunas de sus inquietudes: desde la infancia y la inocencia hasta el deseo y la adultez, pasando por las problemáticas sociales del racismo o el bullying, entre muchas otras. En especial, uno de ellos habla de algo que le acompaña en su día a día desde hace muchos años: el trastorno obsesivo compulsivo. El TOC es un trastorno en el que se tiene pensamientos incontrolables o no deseados con conductas repetitivas o compulsiones que pueden tomar el control. Según él, su mejor decisión fue ir a terapia y entender el porqué de su persona, de su ansiedad y de sus miedos. "Si mi vida fuera un cuento popular, hay un poema que sí que me puede escribir perfectamente una parte de mi vida, que es la parte del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo", se sincera. "Se trata del poema de Ricitos de Oro, y creo que es de los más duros que he escrito, pues es el primer poema que escribo única y exclusivamente hacia el TOC", cuenta. "El TOC es algo que me ha acompañado siempre y que, ahora con con terapia, poco a poco voy mejorando, pero es algo que me ha condicionado mucho en mi vida", describe.

"La roca que cargo como Sísifo ya me va pesando menos" Su anterior libro, El Castigo de Sísifo, se basa en los mitos del mundo clásico para entender el cada vez más ininteligible mundo de hoy: somos lo mismo que éramos hace milenios y sufrimos y gozamos por lo mismo. "Al contrario que Sísifo, espero poder soltar la roca con la que cargo algún día", nos contaba Blon en la anterior entrevista, allá por 2021. Han pasado cuatro años desde aquel entonces, y rescatando la pregunta de aquella vez, Pablo reflexiona sobre su situación actual: "La roca que cargo como Sísifo, o que cargaba, todavía no la consigo soltar del todo, pero ya me está pesando menos, y ya te digo que todo eso gracias al trabajo de profesionales", cuenta. "Yo yendo a terapia me he dado cuenta de muchísimas cosas de mi personalidad, de por qué soy así, de por qué tengo los miedos que tengo, de por qué tengo esa inseguridad... Y escarbas y escarbas en el fondo de tu ser y te das cuenta de cosas que has pasado por alto, pero que al final todo te modela como persona, así que la roca va pesando menos y espero poder soltarla ya", concluye.

George R. R. Martin, Pierre Lemaitre o Luis García Montero, de sus escritores favoritos Su amor por la escritura y por la lectura es algo casi innato. Blon cuenta cómo desde muy pequeño ganaba los concursos de poesía del colegio. Los primeros recuerdos que tiene es de leer tebeos como Mortadelo y Filemón, Rompetechos o Tintín. Y luego más tarde llegaron sus obras favoritas como la saga de fantasía de Canción de Hielo y Fuego, de George R. R. Martín; la novela policíaca, Irène, de Pierre Lemaitre; el libro de country noir, El sur de Indiana, de Frank Bill; o los poemas de Luis García Montero, para él, el mejor en el género literario. "Recuerdo que ya con seis y siete años ya escribía poesía y siempre he defendido que todo el mundo tiene un don y un talento, pero que hay mucha gente que no llega a descubrirlo", dice. "Yo creo que la escritura es lo que mejor se me da y también una forma de canalizar todo lo que hay en mi cabeza, porque siempre he sido una persona muy inquieta y con sobrepensamiento excesivo, entonces la lectura me ayuda a parar y evadirme", explica. Y entonces llegó el rap y la música empezó a cobrar sentido. "Yo escribía mucho antes de empezar a escuchar rap. Ya tenía muchos poemas en libretas del instituto, de letras, de poesía, de pensamientos y de ideas. Y un día descubrí el rap", cuenta. "Por casualidad escuché una canción de Nach de fondo en mi casa que la tenía mi hermano puesta en el lavabo, y vi que era poesía encima de beat, entonces mi música es eso: mis poemas encima de una instrumental", concluye.