¿Hay algo mejor que despedir el verano con una lista interminable de proyectos con los que ponerse al día? Porque no nos engañemos, septiembre se ha convertido en el nuevo enero, así que no imaginamos mejor momento para descubrir nuevas ficciones que sentándote frente a cualquiera de tus dispositivos e indagando en todo lo que te proponemos a continuación. ¿Imaginas a un grupo de influencers secuestrados y metidos de lleno en un reto que los llevará (o no) a salvar el mundo del cambio climático? ¿O a Rels B y Nicki Nicole charlando sobre sus ideales alrededor de la música? Atento, porque a parte de nuevos programas (y algunas sorpresas que desvelaremos más adelante), también tenemos las segundas temporadas de Ser o no ser y Mixtape. ¡No te lo pierdas!

Mixtape Vol. II Si Rosalía, C. Tangana y La Zowi fueron los absolutos protagonistas de la primera temporada de Mixtape, la segunda no va a dejarte indiferente. Vuelve uno de los programas más icónicos de Playz con lo mejor de la escena urbana internacional: nombres como Nicki Nicole, Rels B, Delaossa, Villano Antillano, Nathy Peluso y Tokischa, pasando por Albany, Maikel Delacalle, Saiko o Nickzzy, que abordarán temas tan interesantes como el barrio, la ansiedad, la fiesta o el éxito.

Ser o no ser - Temporada 2 Si la primera temporada de Ser o no ser nos trajo la motivadora historia de Joel y su proceso de transición, la segunda tanda de capítulos continuarán un relato cuanto menos conmovedor. Joel (17 años) le plantea a su madre su deseo de avanzar un año la operación de mastectomía a la que quiere someterse. Ella le apoya en su decisión, pero el problema es que no tienen el dinero suficiente para pagarla. Para conseguirlo, el protagonista tendrá que ponerse a trabajar para lograr operarse al acabar el curso sin perder de vista su objetivo: formarse para poder llegar a ser un buen actor. Entre tanto, no solo se ve obligado a compaginar los estudios con su nuevo trabajo, sino que además comienza a explorar su sexualidad con una nueva compañera, Bruna. Sin embargo, también tendrá que lidiar con los resquicios que quedan tras su ruptura con Ona y establecer un nuevo orden de prioridades que organizarán por completo su vida.

Área 34 - El game show de Playz Un grupo de nueve influencers de primer nivel es secuestrado para participar en un misterioso proyecto del que nadie sabe nada. Esta es la base de Área 34, el nuevo game show de Playz que ya está disponible en RTVE Play. Seis capítulos cargados de adrenalina con el problema del cambio climático como telón de fondo. Lucía Bellido, Timba VK, Álex Segura, Jordi Rodríguez, Diego Nister, Carla Flila, Ona Gonfaus, Lucía de la Puerta y Celia Reina serán los protagonistas de esta aventura, en la que tendrán que trabajar juntos para superar varias emergencias climáticas. 01.15 min Tráiler de "Área 34", estreno el 13 de septiembre La premisa es clara e impactante: los influencers aparecen maniatados en el Área 34, la base española del proyecto Croatoan, situada en una zona secreta de nuestro país. Durante 48 horas, el grupo deberá trabajar unido para superar varias misiones climáticas y epidemiológicas, y de forma individual para evitar ser expulsados del experimento. ¿Quién conseguirá mantenerse dentro del reto sin ser enviado a las pruebas de eliminación?