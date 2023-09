¿Imaginas estar tan tranquilo y verte sumergido, de la noche a la mañana, en una misión cuyo objetivo es salvar al planeta del cambio climático? Así es Área 34, el nuevo game show de Playz donde nueve influencers tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades para hacer frente a posibles emergencias que podríamos sufrir en las próximas décadas. El proyecto Croatoan, dirigido por la doctora Waves, es el hilo conductor de seis episodios que podrás disfrutar en RTVE Play a partir del 13 de septiembre. Ahora bien, ¿quién es quién dentro de esta zona secreta de nuestro país? ¿Se conocen entre ellos? ¿A qué se dedicaban antes de formar parte de este gran reto?

Lucía Bellido

Lucía Bellido es creadora de contenido que con tan solo 19 años, reúne a más de 11 millones de seguidores alrededor de sus redes. Con solo 12 años, la influencer ya publicaba sus propios vídeos en VideoStar y Musical.ly, plataformas que la curtieron para ser todo un icono dentro de lo que años después conoceríamos como TikTok. También se sumergió en el mundo editorial y es autora de los libros Never give up: secretos de una muser y Be brave: el año que cambió mi vida.