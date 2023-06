LunaNuevaVicky es la protagonista de esta semana en TikTalking, el nuevo programa de Playz centrado en descubrir a los creadores de contenido más influyentes del momento. En este episodio charlamos con ella sobre su proceso de cambio de sexo, la adaptación de su entorno a su nueva realidad, su propia adaptación, sus experiencias, salud mental o la transfobia que sufre cada día.

Vicky (@lunanuevavicky) no lo ha tenido nada fácil y no se corta en decirlo en sus redes. La suya es la historia de una mujer transgénero que se ha enfrentado a todo con el objetivo de conseguir su sueño. En su día decidió contarle al mundo con pelos y señales su proceso de transición a través de TikTok. Una forma de divulgar en redes con la que pretende ayudar a que otras personas no sientan la soledad que ella sintió en muchas ocasiones.

Además de tratar de resolver las dudas que sus más de ochocientos mil seguidores le lanzan, Vicky lo cuenta todo: desde las cirugías a las que se ha sometido para feminizar su rostro, pasando por el tratamiento hormonal, hasta las dificultades con las que se ha topado o el rechazo que ha sufrido por una parte importante de la sociedad. A pesar de los trámites y las dificultades que ha tenido que pasar, Vicky no se rinde y lucha porque algún día la transfobia desaparezca.

Con Vicky es muy fácil hablar de cualquier tema con naturalidad. Por ejemplo, su experiencia con las apps para ligar. "Yo tengo Tinder. Entonces, lo primero que hago es poner en mi biografía que soy trans. No porque nadie me obligue, sino por mi propia salud mental", subraya. Dice también haber sido tratada como un objeto sexual en algunas ocasiones, pero aclara: "¿Y qué mujer no se ha sentido así en algún momento?".

yPor otra parte, hablamos con ella sobre la presión estética social que sufren la mujeres trans. "Un doctor me ofreció operarme la voz de manera gratuita, cuando yo no he sentido nunca disforia con mi voz", afirma mientras destaca que menos mal que no lo hizo.