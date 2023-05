Sensillo ConS en TikTalking: "Yo influencer no soy"

Edgard Caro (Sensillo ConS) es el protagonista de esta semana en TikTalking, el nuevo programa de Playz centrado en descubrir a los creadores de contenido más influyentes del momento. En este episodio charlamos con él sobre límites del humor, vergüenza, haters, influencers o las oportunidades profesionales que surgen del éxito en redes sociales.

Dicen que hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar. Pues bien, Edgard Caro, alias SensilloConS, lo consigue cada día con su audiencia gracias a los vídeos que sube a TikTok. Una audiencia que a día de hoy supera con creces los siete millones y medio de seguidores.

El mérito en su caso es doble, ya que sus vídeos hacen reír a este lado del charco y también al otro (especialmente en Latinoamérica). La mayoría de ellos no pasan de los 15 segundos, pero gracias a su expresividad y a los personajes que Edgard ha creado, logran hacerse virales en tiempo récord. El parón que para casi todos supuso la cuarentena, él supo aprovecharlo y traducirlo en un aumento muy grande en cuanto a número de seguidores.

Las redes como trampolín

Como bien señala durante esta entrevista: “TikTok me ha cambiado la vida”. Hasta hace un año Caro compaginaba su trabajo de periodista en programas como Got Talent o Idol Kids con la gestión de sus redes sociales. Después se dio cuenta de que podía vivir exclusivamente de lo que estaba generando con sus propias redes y dejó su trabajo en televisión.

En este TikTalking charlamos con él sobre cómo empezó todo y cómo ha evolucionado su proyecto. “Mi hermano me dijo: ‘le he enseñado un vídeo tuyo a un amigo mío y me ha dado vergüenza ajena’. Y dije: vale pues lo borro. Y me borré la cuenta de TikTok”, confiesa Edgard sobre sus inicios. Lejos de esa vergüenza inicial, ahora su hermano participa en muchos de sus vídeos y hasta se ha abierto una cuenta bajo el nombre de ZenzilloConZ.

Otra de las razones del éxito de este tiktoker malagueño está en la universalidad de su contenido. Caro destaca que apenas recibe críticas, pues cuida mucho el tipo de contenido que sube tratando siempre de no ofender a nadie. “Intento hacer vídeos que gusten a todo el mundo, cotidianos y con los que cualquiera se pueda ver representado”, subraya.

Al final las cosas le han salido bastante bien, ya que a raíz de su éxito en redes le han ido surgiendo otros muchos proyectos como su propio show de comedia, un programa de televisión o su propia marca de merchandaising, entre otros. A pesar de todo, Edgard mantiene los pies en la tierra y no se considera a sí mismo influencer, sino creador de contenido.