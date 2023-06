Para muchos jóvenes junio es sinónimo de exámenes, nervios, estudio, biblioteca, bebidas energéticas, pocas horas de sueño, alegrías, lloros... En resumen, de EBAU. Las pruebas de acceso a la Universidad actuales son muy dispares entre sí y para muchas personas esto no es justo. ¿Qué opinan los jóvenes? ¿Están a favor o en contra de un modelo de exámen único para todo el país? Aunque todos quisiesen una selectividad única, ¿sería, tal y como está el sistema educativo ahora, posible? ¿Deberían igualarse también los criterios de corrección? ¿Deberíamos replantearnos el modelo en general? ¿La solución es que cada universidad tenga su propio examen de acceso?

Esta semana en Gen Playz XL, debatimos sobre estas y otras cuestiones con varios estudiantes. En mesa tenemos a Arturo Francisco Barbero, Isabel Mª Pérez, Roberto Castrillo y Ana Granados. Y por Zoom está Cristina Rueda, catedrática de Bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, que en 2016 publicó el informe Manu, donde la autora afirmaba haber encontrado "diferencias abismales" entre unas comunidades y otras.

Roberto es un estudiante que en su día decidió iniciar una campaña en change.org para que la selectividad fuese única. Para él es fundamental que la prueba sea igual para todos y el mismo día en todas partes. Sin embargo, Ana Granados, Secretaria General del Frente de Estudiantes, recuerda segundo de bachiller con mucha preocupación y agobio. "Creo que es una criba y que va dirigida a seleccionar, por eso estoy en contra de todas las selectividades como mecanismos para entrar en la Universidad”. Para ella la selectividad actual reproduce un modelo de competitividad y cree que se debería indagar en otras alternativas.

"Un examen un día te puede salir mal y no creo que sea representativo de lo que sabes. La inteligencia no es solo estudiar y chapar. Debería favorecerse más el emprendimiento, lo artístico o lo digital. No podemos seguir estudiando como se estudiaba en el 1900”, señala Roberto. “Se deberían unificar al menos los conocimientos y los estándares de evaluación”, reclama Arturo, que ve injusto que no todos compitan en las mismas condiciones.

La catedrática Cristina Rueda considera que el hecho de tener selectividades distintas perjudica más a aquellos estudiantes que quieran entrar en grados competitivos como Medicina, pero cree que no estamos preparados para un examen unitario en este momento. Lo ve más como algo a largo plazo. Y es que según ella, aunque muchos se empeñen en intentar copiar los métodos de los países vecinos, "no hay ninguna fórmula del éxito". Para Rueda el problema es más del modelo educativo que tenemos actualmente que de los exámenes.