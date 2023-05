La jornada 2 de la FMS 2023 desde Gran Canaria ha sido una locura. El arranque de temporada de la Freestyle Master Series España en Granada fue un éxito absoluto, pero lo de Canarias ha sido increíble.

Mounts ha dado una tremenda sorpresa al ganar a Sweet Pain. El recien ascendido, que viene de hacer descender a Sara Socas, empieza la temporada con muy buen pie. La tensión se respiraba en el ambiente y el público canario lo notó.

La batalla entre Blon y Skone ha estado también muy reñida. De hecho, después de que el jurado decidiese darle la victoria a Skone, el público se ha encendido y ha gritado tongo al unísono. Mención aparte la que se merece Le33, que a pesar de haber perdido frente al actual campeón, le ha echado agallas. El debutante ha plantado cara a un Chuty que ha sabido llevarse la batalla y salir reforzado de esta nueva jornada.

Y es que la liga ha llegado más renovada que nunca: con un formato más corto y más dinámico, el debut de 3 ascendidos (Jesús LC, Le33 y Mounts) y nuevas caras internacionales, como Mecha. Los nuevos grupos A y B, en los que se divide este año la liga, nos traen otros 6 batallones desde las Islas Canarias que no te puedes perder.

Batalla de exhibición: Fabiuki vs G5

La Freestyle Master Series no deja de sorprender y las sorpresas cada jornada son más numerosas. Esta vez, la organización trae consigo una batalla de exhibición de dos talentos emergentes que no querían perder la oportunidad de probarse en el formato FMS: Fabiuki vs G5, la nueva promesa argentina que triunfa en las plazas. Además, en el descanso de la jornada pudimos disfrutar con un show de lujo: Doxa. Una actuación que puedes ver en exclusiva en el canal de Youtube de Playz.