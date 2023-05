El domingo 21 de mayo apúntalo en el calendario porque tienes una cita con FMS y con nosotros. La jornada 2 de Gran Canaria llega pisando fuerte y ya está a la vuelta de la esquina. El arranque de temporada de la Freestyle Master Series España en Granada fue un éxito absoluto y Canarias no parece quedarse atrás. ¡Te contamos todo lo que podremos ver esta jornada!

Y es que la liga ha llegado más renovada que nunca: con un formato más corto y más dinámico, el debut de 3 ascendidos (Jesús LC, Le33 y Mounts) y nuevas caras internacionales como Mecha, quien se estrenó quedando MVP contra un Mnak que además jugaba en casa. Fueron un total de 6 batallones entre los nuevos grupos A y B que se divide este año la liga que trajeron consigo muchas sorpresas.

Gazir en la Jornada 1 no consiguió vencer a un Zasko que parecía imparable desde el Incremental y que demostró que al Rey de las Métricas es difícil vencer en un buen día. Además fue el mejor en el Deluxe de la noche según las puntuaciones del jurado. Puede que sea Mecha su rival esta jornada, o puede que no, porque también podría cruzarse con Mnak, Tirpa , o el recién ascendido Jesús LC .

Por un lado, Mecha quedaba MVP demostrando que su reciente título de subcampeón internacional es más que merecido. El joven saiyajin fue el mejor en los Minutos Libres con 141,5 puntos en total y todo apunta a que el argentino va a seguir dando guerra como nunca. Hasta el propio Bnet no quiso perder la oportunidad de comentarlo en nuestro Post jornada de FMS , con Miriam Martín, Zasko, Gazir, y el propio Mecha.

Los enfrentamientos se revelarán por sorpresa en cada jornada, a diferencia de las anteriores temporadas que se conocían previamente. Y, aunque a priori no sepamos quién se enfrentará a quién, los amantes del freestyle ya hacen sus apuestas en redes sociales sobre el papel que desempeñarán cada uno de los freestylers. ¿Qué podemos esperar entonces?

Batalla de exhibición: Fabiuki vs G5

La Freestyle Master Series no deja de sorprender y las sorpresas cada jornada son numerosas. Esta vez, la organización trae consigo una batalla de exhibición de dos talentos emergentes que no querían perder la oportunidad de probarse en el formato FMS: Fabiuki vs G5, la nueva promesa argentina que triunfa en las plazas. Además, en el descanso de la jornada contarán con un show de lujo: Doxa, que se podrán seguir a través del directo de YouTube.

La batalla de exhibición la puedes seguir en directo en nuestro casteo de Twitch, en La Previa, con Spok Sponha, Kapo 013 y Cristina Grimaltos, a las 18:30 horas peninsular (17:30h en Canarias).