Chuty se convierte en el ganador de FMS Internacional 2023 tras vencer a Zaina en octavos de final, Rapder en cuartos, Gazir en semifinales y a un gran Mecha en la Final que vivimos desde la Gran Carpa Américas Corferias de Bogotá. Un enfrentamiento de elevadísimo nivel que dejó un espectáculo digno de ser el cierre de una temporada donde MCs de todo el mundo llevaron el freestyle hasta lo más alto.

Después de cinco horas de puro free, así quedó la tabla de ganadores en octavos, cuartos y semifinales:

"He trabajado mucho para aguantar con 30 años lo que no pude con 27"

Rodeado de sus compañeros, con la copa en brazos y absolutamente emocionado, Chuty arrancaba un discurso que recibió los aplausos de los allí presentes. "Prefiero empezar por lo incómodo y acabar por lo cómodo. He trabajado muy duro, la verdad, porque creo que no me daba para ganar la liga nacional este año. Creo que las últimas jornadas he estado muy bien, pero durante todo el año no estuve tan bien", comenzaba explicando ante el público colombiano.

“primeras palabras del GRAN Chuty tras alzarse como campeón de #FMSInternacional pic.twitter.com/OVDPqdU0OG“ — playz (@playz) March 13, 2023

"Muchas veces, el enfado viene porque no se sabe el trabajo que hay detrás. Como muchos recordarán, en 2020 estuve y he trabajado mucho para aguantar con 30 años lo que no pude aguantar con 27. En cuanto a Colombia, lo que os he dicho: si realmente pensara que el público de Colombia no me quiere o no me iba a dejar ganar, no me apuntaría en un año en el que la Internacional es en Colombia. Siempre que gano un título pienso lo mismo: disfrutarlo. Nunca sé cuándo va a ser el último, así que si este va a ser el último... ¡Qué último!", concluía antes de despedirse del escenario que lo ha convertido en el absoluto vencedor de la jornada.