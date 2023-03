FMS Internacional 2023 | Batalla de Basek vs. Skone

Basek (Chile) y Skone (España) batallan en los octavos de FMS Internacional 2023 para ver quién de los dos puede alzarse como campeón de la liga.

Gazir, vigente campeón del formato, fue directo a la gran final del domingo. Los enfrentamientos de los octavos de final fueron: Mecha vs. Nitro, Lobo Estepario vs. Vijay Kesh, Basek vs. Skone, Larrix vs. Zticma, Valles-T vs Rapder, Zaina vs. Chuty, Gazir vs. Lokillo y Acertijo vs. Stuart.

En esta edición de FMS Internacional veremos rapear al vigente campeón de la Inter, Gazir (España), y a sus compañeros Blon, Chuty, Mnak y Skone; a los mexicanos Lobo Estepario, Skiper, Zticma y Rapder; los chilenos Teorema, Nitro, Acertijo, Basek (que entra sustituyendo a Nekroos) y Joqerr; los peruanos Stick (quien sustituye a Jaze por ser el siguiente en la tabla), Blackcode´(en sustitución de Nekroos) y Vijay Kesh; los colombianos Valles-T, Lokillo, FIlósofo (quien sustituye a Papo) y Chang y los argentinos Stuart, Larrix, Zaina y Mecha.

