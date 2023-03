FMS Internacional 2023 | Batalla de Lobo Estepario vs. Vijay

Lobo Estepario (México) y Vijay Kesh (Perú) batallan en los octavos de FMS Internacional 2023 para ver quién de los dos puede alzarse como campeón de la liga.

Gazir, vigente campeón del formato, fue directo a la gran final del domingo. Los enfrentamientos de los octavos de final fueron: Mecha vs. Nitro, Lobo Estepario vs. Vijay Kesh, Basek vs. Skone, Larrix vs. Zticma, Valles-T vs Rapder, Zaina vs. Chuty, Gazir vs. Lokillo y Acertijo vs. Stuart.

En esta edición de FMS Internacional veremos rapear al vigente campeón de la Inter, Gazir (España), y a sus compañeros Blon, Chuty, Mnak y Skone; a los mexicanos Lobo Estepario, Skiper, Zticma y Rapder; los chilenos Teorema, Nitro, Acertijo, Basek (que entra sustituyendo a Nekroos) y Joqerr; los peruanos Stick (quien sustituye a Jaze por ser el siguiente en la tabla), Blackcode´(en sustitución de Nekroos) y Vijay Kesh; los colombianos Valles-T, Lokillo, FIlósofo (quien sustituye a Papo) y Chang y los argentinos Stuart, Larrix, Zaina y Mecha.

Puedes seguir toda la actualidad de FMS Internacional a través de nuestros perfiles en redes sociales y en directo desde nuestro canal de YouTube y RTVE Play.