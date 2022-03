Puerto Rico sigue siendo la cuna de grandísimos talentos dentro de la industria musical contemporánea. Ejemplo de ello son los productores Dimelo Ninow y Dulce Como Candy, un dúo de artistas que se encuentran detrás de los éxitos de intérpretes como Lunay, Daddy Yankee, Anuel AA, Bad Bunny y Ozuna. ¿Qué les ha llevado a poner su nombre en sus videoclips? ¿De dónde viene su pasión por la música? ¿Han cumplido los sueños que tenían de pequeños?

Durante la entrevista, los puertorriqueños presentaron "Restart", una canción que se sale de los sonidos tradicionales del reguetón para dar paso a la música electrónica de la mano de Lele Pons y VF7. "Queríamos traer algo diferente para que la gente se sorprenda y entiendan que tenemos otros sonidos, que no solamente le metemos al reguetón", indicaba Jorge Cedeño Echevarría -aka Candy-.

Ahora estáis en Madrid. ¿Venís a trabajar con algún artista?

Ninow: No, no, vinimos a atender a medios. Pero también llegamos junto a Lunay, porque prontito estará anunciando fechas que pasarán por España. Nosotros también vamos a tener show por acá.

Para vosotros está siendo muy importante 2022 porque habéis empezado con Restart. Me gusta mucho el nombre porque es como volver a empezar, además saliendo en vuestros vídeos. ¿Por qué habéis decidido dar ahora ese paso?

Candy: Decidimos este momento porque llevamos muchos años produciendo entre bastidores. Al pasar el tiempo ya tenemos la madurez y el conocimiento de salir ahora como artistas y productores. Decidimos lanzar la canción Restart junto a estas dos artistas, pero presentándonos también como escritores de la canción.

Ninow: VF7 y Lele Pons son las artistas.

Hablando de estas dos artistazas, una es más emergente y la otra tiene 47 millones de seguidores en Instagram. ¿Cómo fue trabajar con ellas?

Ninow: Fue una súper experiencia, fue muy divertido trabajar con ellas en el estudio. Fue una súper experiencia porque ambas son muy creativas y llenaron nuestras expectativas. Cuando creamos la canción se la presentamos rápido, pero entendieron nuestro flow y logramos lo que queríamos conseguir con el tema. Lo demás es historia. El vídeo ahora con todo esto del metaverso el vídeo queda muy bien, en YouTube lo podéis ver.

Candy : Mira, al principio me emocioné. El primer día no me lo creía. Habían sido muchos años de tratar de llegar a ese momento, y siempre que casi llegaba, pasaba algo que lo impedía. Cuando al fin llegó, mi familia me animó para que firmase. Tan pronto pisé el lugar, en tres meses me firmaron con lo que hoy es la familia.

"Cuando conocimos a Daddy Yankee fue un momento bien grande"

Hablando de otros productores, en España hay uno muy conocido que se llama Alizzz. Es el productor de C. Tangana y ahora se ha atrevido a cantar. ¿Vosotros os imagináis dando ese paso también?

Ninow: Bueno, ahora mismo estamos enfocados en lo que es la parte de producción. Quién sabe si en algún futuro nos inclinamos hacia eso. Pero sé que en el momento estamos 100% enfocados en la parte de producción y DJs como tal. C. Tangana es uno de mis artistas favoritos porque su música está brutal-

Otra cosa que os quería preguntar es que vosotros conocéis a todas las estrellas, ¿no? Lunay, Anuel, Ozuna... ¿a quién os impresionó más conocer y por qué?

Ninow: Creo que el momento en el que conocimos a Daddy Yankee fue algo bien grande, porque es un artista al que yo admiro mucho desde pequeño. Siempre escuchaba sus canciones y disfrutaba de sus acciones, así que tener la oportunidad de conocerle y de tener a esa leyenda en el estudio creando... fue un momento muy grande para nosotros.

Candy: En el momento en el que yo conocí a Daddy no me creí que estuviera compartiendo música con esa leyenda. Gracias a Dios, cuando escuchó los ritmos y todo, le encantó.

Es una persona normal, ¿no?

Ninow: Estar con él en el estudio es una experiencia porque tiene mucha historia y conocimiento. Es bien sabio, así que es una experiencia increíble.

Ya para terminar, ¿qué sueños teníais de pequeños y ya habéis cumplido?

Ninow: Pues lo que estamos viviendo. Es decir, trabajar con artistas tan grandiosos que nos escuchen y nos den ideas para seguir con el proyecto. También en cuanto a creación de cosas en el estudio, porque después vemos cómo la gente disfruta de la música que creamos. Para mí eso es un sueño y algo que siempre pensé. Que hoy en día podamos ver esto a nivel mundial y que vayamos a países bien lejos de Puerto Rico y ver cómo la gente canta nuestras canciones es algo que todavía no puedo creer.

Candy: Yo veo a los artistas suidos a la tarima y siempre me preguntaba: ¿yo llegaré ahí? Me iba para casa a hacer música y la gente me decía: "es difícil, pero se puede". Había veces que cuando escucho lo que creaba hace ocho años atrás digo "ay, virgen, con razón había muchos que no me hacían caso". Pero con la práctica vas madurando y te das cuenta de que el conocimiento te empuja hacia el momento. Hay quien quiere darse prisa para llegar a sus sueños, pero hay que pasar por unas etapas. El tiempo de Dios es perfecto, así que cuando llega no falla.