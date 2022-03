Fuerza, valentía y todo un año de gira frente a ella. Ese podría ser el resumen de los meses que tiene por delante Julia Medina con Epicentro, su segundo álbum de estudio. La exconcursante de OT 2018 está de celebración no solo por la edición en vinilo de su último disco, sino por el potente videoclip de "Errores buenos" y las fechas de un tour que la llevará por toda la geografía española en las próximas semanas.

"De pronto organizándolo no me di cuenta de que lo estaba sacando todo el mismo día. Y al momento fue como... ¿de qué manera gestiono todas estas emociones y las publicaciones que tengo que poner? Pero ya he decidido que esto ya no lo voy a volver a hacer más", confiesa divertida durante su entrevista en Playz. Y es que tras unos meses de reposo, Julia desvela todo lo que se esconde detrás de un proyecto que ha resultado ser el reflejo más fiel de su nueva etapa en la industria discográfica. ¿Cuáles son sus objetivos a corto y medio plazo? ¿Se imagina volviendo a la Academia de Operación Triunfo en calidad de psicóloga? ¿Habrá reencuentro con los concursantes de su edición?

Llegas con el videoclip de "Errores buenos". ¿Cómo definirías esta canción? ¿Cuál es el mensaje que quisiste transmitir?

Julia: Pues la canción habla, honestamente, de esa situación en la que estás cometiendo un error y te sientes fatal. Pero cuando pasa el tiempo dices... bueno, al final ha sido bueno porque me ha llevado a otra cosa de la que estoy agradecida. Sí que me ha pasado que muchos amigos y compañeros de la industria han visto el vídeo y me han dicho: "¡da mucha más fuerza a la canción!". Así que el tema de pronto ha cobrado incluso más sentido. El vídeo lo que le da es esa fuerza, y quería conseguirlo a través de las imágenes viéndome además en un papel que no sea cogiendo una guitarra, sino que fuera algo como con más vida.

"Epicentro contiene muchas canciones experimentales"

Epicentro, segundo álbum. ¿Recuerdas cuándo arrancaste este proyecto? ¿En qué momento vital estabas?

Julia: Cuando salió Epicentro fue un auténtico parto, porque lo escribimos en el confinamiento y pasó mucho tiempo hasta que luego se publicó. Empezamos en marzo de 2020 y acabamos en octubre de 2021. Así que tuve mucho tiempo para pensar en cuál quería que fuera el concepto. Una vez salió me quedé tranquila porque estaba deseando sacar música nueva. Al fin salió, y desde entonces el recibimiento ha sido muy bonito y tengo comentarios muy guais. Pero sí que es verdad que el disco lo sacamos sin single, salió un poco solo (ríe). Parece como que se pierde, ¿no? Cuando lo subes a Spotify parece que se queda difuso en el ambiente, así que por eso hemos sacado ahora este single. Me gustaría sacar más canciones del disco, grabar el vídeo, dedicarles un tiempo... Yo creo que se lo merecen.

Te he oído decir que sin el confinamiento, este disco no sería lo que es. ¿Por qué? ¿Te ves muy distinta de un álbum a otro?

Julia: Claro, creo que al final está muy ligado al momento que estábamos viviendo. Cuando pasó todo lo del confinamiento hacíamos música para entretenernos y por pura diversión. Era como venga, ¿qué nos apetece hacer? Porque lo pase con mi chico, que es compositor. Estábamos en casa, ¿qué hacemos? Pues canciones. Y lo guay es que las hicimos sin pensar y solo por pasarlo bien. Entonces salieron cosas que yo pensé que no podía hacer o que iba a sacar en un disco. Eso hizo que al final Epicentro contenga muchas canciones experimentales. Quizás en el primer disco no me habría imaginado sacar un tema con tanta fuerza. De pronto el confinamiento hace que tenga sentido que hayamos hecho ese tipo de música.

Julia: Claro, es que al final el primer disco lo hicimos corriendo porque todo el mundo me decía que tenía que aprovechar la ola de OT. Es como que te come la cabeza y lo quieres hacer todo muy rápido. Es verdad que me quedé con las ganas de madurarlo todo un poco más, tener más repertorio donde elegir y no hacerlo tan rápido. Con este disco he tenido tiempo para componer, pero también para elegir y hacerlo de forma más tranquila. Estoy más contenta que con el primero pero no por la calidad del disco, sino por mi trabajo personal de estar más o menos satisfecha con mi propio trabajo. Como cuando tienes un examen y puedes estudiar un mes en lugar de solo una semana.

Recuerdo que estuviste en Playz con el lanzamiento del primero álbum y decías: “a la hora de meterme al estudio, me he dado cuenta de que me gusta mucho más componer que grabar”. ¿Sigue siendo así?

Julia: Son procesos totalmente diferentes. A mí me encanta sentarme a escribir porque al final es una introspección contigo misma, saber de qué quiero hablar, qué quiero contar... Es una cosa muy bonita de vivir con uno mismo, pero es verdad que el momento grabar también tiene lo suyo. Son maneras de compartir también con gente que está formando parte de tu trabajo, y es súper bonito. Al final, no sé... Son dos procesos totalmente diferentes.