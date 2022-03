La artista venezolana se encuentra en plena promoción de su primer EP: 'Antisocial', que acaba de salir este 10 de marzo. Motivo por el cual está esta semana en Madrid. Su proyecto musical, compuesto por nueve canciones, bien podría ser un álbum. Aunque para eso tendremos que esperar un poco más. Ella misma nos confirma durante esta entrevista que su primer álbum "está casi listo", pero antes quiere probar cómo suena 'Antisocial' sobre el escenario.

El EP está producido por el sello puertorriqueño Rimas Music, discográfica de artistas como Bad Bunny o Karol G, y cuenta con las colaboraciones de Eladio Carrión, Arcangel, Noriel, Nesi y Brray. Hablamos con Corina sobre el concepto del proyecto, las colaboraciones que encontramos en él, su visión de la industria, sus referentes mujeres o los estereotipos a los que cada día se enfrenta. ¡Atentxs!

P: EP nuevo: 'Antisocial', ¿por qué este título?

R: Por varias razones, pero la principal es porque siento que soy una persona antisocial en la connotación positiva de la palabra. Es decir, que para mí para tener éxito en una carrera así, que requiere de mucho esfuerzo y tiempo, uno tiene que saber que debe ser tu prioridad, y para que sea tu prioridad tienes que dejar las otras cosas a un lado y sacrificarlas. Esta carrera es para gente que al fin y al cabo es antisocial y que puede dejar en pausa las cosas de la vida real para dedicarse de lleno a un proyecto y tener su visión. Y por otro lado, siento que en la industria musical, desde que yo empecé, muchas cosas las he hecho sola y eso me ha hecho como una persona antisocial, independiente y un poco diferente a los demás. Siento que he tenido mi esquina y he seguido mi visión. Y bueno, obviamente cuando me senté a hacer todo este proyecto desde Puerto Rico, ni siquiera estaba en San Juan sino en un pueblo a 40 minutos de San Juan, así como perdida por meses de la vida real. Me encerré a hacer el EP ‘Antisocial’. Así que era antisocial por todos lados, porque yo soy así, porque el EP se hizo así y porque en la industria me siento así.

P: ¿En torno a este concepto gira el EP?

R: bueno, obviamente el concepto del EP es como lo que uno siente cuando se mete en una relación y te pasa lo mismo, que es que te pierdas de tu vida real tal y como la conocías. Te olvidas de tu familia, de tus amigos y te encierras con un amor nuevo. El EP es un poquito como las diferentes facetas de ese amor que a veces es tóxico. A veces es lleno de pasión, pero te hace alejarte de tu vida tal y como la conocías.

P: ¿Hablas de transformarte por trabajo y por amor?

R: Sí, te adaptas a la otra persona y te vuelves sin querer antisocial. Te das cuenta cuando empiezan a hablar de ti con ese tipo de palabras como: “ay, pero ella ya no aparece. Ella ya no sale. Ya solamente quiere estar con tal persona.” El concepto artístico del EP es ese: las diferentes etapas de cuando uno se vuelve antisocial por amor.

P: Justo leía un artículo que se titulaba: ‘Tanxugueiras, Chanel y enfrentar a mujeres por (morbosa) inercia.’ Las comparaciones son odiosas, ¿tú lo has vivido así?

R: Sí, me he sentido comparada. Yo creo que en la industria musical todavía faltan tantos proyectos femeninos, que los que están ahora dando la cara son súper diferentes uno que otro. Entonces, si me comparan en algo, normalmente son comparaciones superficiales de que sienten que te pareces a otra artista o por estilo, pero creo que musicalmente mi proyecto es un proyecto súper diferente y auténtico a su manera. Pero las comparaciones que me hacen siempre son full, porque me comparan con artistas super duras o que tienen un proyecto fabuloso.

P: ¿Con quién te suelen comparar?

R: Me han comparado, creo que por la manera en que yo canto, con María Becerra y me parece fabuloso porque ella tiene una voz súper bella.

P: Luego las comparaciones físicas son más odiosas aún. Te he escuchado decir que te han llamado ‘Rubia tonta’. ¿Cómo sueles responder a este tipo de comentarios?

R: Casi siempre paso porque trato de no enfocarme en esas cosas. Pero me pasa algo raro, porque a mí me gusta que me subestimen. Me gusta que me subestimen y demostrar lo contrario. Cuando yo veo que me juzgan por algo superficial, me gusta mucho demostrar que no es el caso y callarle la boca a la gente que asume algo que no es.

P: Demostrárselo con hechos, ¿no?

R: Exacto, dejar que mi música hable y realmente la música es lo que más orgullo me da y lo que más siento que me representa. Esto va también con el concepto de 'Antisocial'. Quizás por mi físico, porque soy rubia y esas cosas, he preferido que mi música hable por mí sin ni siquiera yo dar la cara tanto. Es como que prefiero que la gente me siga por mi música a que me sigan por otra cosa.

P: Portada muy especial que acabas de publicar en Instagram en la que escribes: "con la ropa en la secadora y el álbum en el horno". ¿Qué comentarios estás recibiendo? ¿Alguna falta de respeto o hate?

R: Justo vi un comentario en ese post de alguien que me puso algo como: “¿Por qué tienes que enseñarte como sin ropa? ¿Por qué tienes que usar eso para promocionar tu música?” Lo cual es un comentario súper válido, pero en mi proyecto todo es hecho como a propósito. Como mujer me encanta que lo que yo le inspire a otras mujeres es ser tú misma. La sensualidad puede ser física, pero casi siempre como que viene por dentro. Lo sexy que tú eres y lo segura de ti misma que eres, todo viene de tu personalidad y de tu flow. Y en mi música, al menos en este EP, tengo unos reguetones muy oscuros y tengo ese flow también. Me gusta esa mitad y mitad, mitad las emociones, pero mitad también de la sensualidad y el no tener el miedo o el tabú como a ese estereotipo. ¿Por qué algo sensual y atractivo no puede tener talento? A la gente le cuesta entender que las dos cosas se pueden unir. En mi proyecto me gusta empoderar a las mujeres como: “Mami siéntete bien en cualquier faceta”. Si quieres verte con menos ropa o más ropa, como tú te sientas, mami. Me gusta como también inspirar y no darle fuerza al estereotipo de que como yo soy cantante de canciones urbanas, voy a bajarle dos a mi flow para que la gente respete mi talento. Al final la gente va a tener que respetar el arte, sea como sea, si es buen arte.

P: Los comentarios no son los mismos cuando, por ejemplo, ese mismo desnudo aparece en un videoclip donde el artista es Maluma o Daddy Yankee…

R: Exacto. ¿Por qué las mujeres no pueden hacerlo también? Batallo por eso. Yo lo hago a propósito. Es como que: “ah, pero no le dices nada a Maluma sin camisa, pero una se pone así y ahí están todos comentando." ¿Por qué?

P: Empezaste tu carrera siendo actriz. Ahora parece que lo has dejado de lado por la música. ¿En qué faceta te sientes más cómoda?

R: Mi sueño desde chiquita siempre fue ser cantante. Más bien yo empecé en la televisión, o sea antes de actuar, por la música. Hice un casting para una serie musical y así entré en la televisión. Entonces, como en la línea de tiempo de mi vida, puede parecer que primero fui actriz y después cantante, pero realmente es lo contrario. Primero fue mi pasión musical y de alguna manera se me abrieron las puertas al mundo del entretenimiento con la actuación, pero siempre tuve claro que mi camino era musical.

P: De ser la telonera de Daddy Yankee a petarlo con temas como “Roto” con Eladio Carrión. ¿Cuál fue tu punto de inflexión? ¿Ese momento en que ves que empiezas a tener éxito real como artista?

R: Es súper especial ver tu propio crecimiento y a dónde una ha llegado. Por ejemplo, un punto de inflexión para mí fue cuando grabé con Arcángel “A veces”. Cuando de repente Arcángel se monta mi canción sin yo buscarlo. Son como ese tipo de momentos en donde una se queda así "frizada" (helada). Piensas: "¿Cómo ha ocurrido? Yo crecí escuchando a Arcángel y ¿cómo ahora tengo una canción con él?" No puedes creer en donde estás parada hoy en día, pero todo viene por haber puesto ese granito de arena desde hace tiempo. Los sueños se construyen desde mucho antes, desde que tienes como la manifestación, desde que tienes la visión.

P: En plena semana de la mujer, ¿Quiénes son tus referentes mujeres?

R: Bueno, mi madre fue siempre mi referente porque esa mujer tiene demasiada personalidad. Cuando estamos en un lugar y está mi mamá, la gente se da cuenta de dónde yo saco mi personalidad porque es como una mujer súper empoderada. Yo creo que he heredado muchas cosas de ella. He querido parecerme a ella en mi vida en muchas cosas. Así que creo que es uno de mis más grandes referentes como de flow, personalidad, estilo… Y el resto de la mujer latina, porque siempre he admirado mucho la personalidad latina y la sazón que tienen las latinas de poder ser empoderadas y a su vez dulces. Esa combinación como muy muy chévere, muy exótica que tenemos las latinas. Me ha inspirado mucho también en mi música y la manera en que yo escribo.

R: ¿Qué proyectos tienes a futuro cercano? ¿Tendremos álbum pronto? Aunque este EP es casi como un álbum.

R: Yo este EP lo estiré al límite. Unos días antes de que saliera, llamé a mi disquera para preguntar por qué no metía como cuatro temas más. A mí me gusta mucho estar en el estudio. Y sí, luego de este EP de 8 canciones viene el álbum. Al final el álbum ya casi está listo también. Tengo unos sencillos que van a ir ahí flotando entre las cosas, pero lo que más emocionada me tiene es que voy a estar tocando mucha música, porque el año pasado no saqué casi nada y estuve más dedicada a hacer música. Este año la música sale.

P:Por último, ¿qué tal es trabajar con Eladio Carrión?

R: Eladio es lo máximo. Es de mis artistas favoritos porque, aparte de que artísticamente es muy duro, tiene un lápiz muy duro y una habilidad de crear en el estudio muy impresionante. Tiene también una personalidad muy genuina, súper humilde y es todo súper buena vibra. Eladio es top. Cuando he estado con él en el estudio para grabar estos temas: “Todo o nada” y “Roto”, han sido como dos momentos donde los temas nos salen así en media hora. Estamos los dos ahí montando los temas en sintonía y eso no pasa con todos los artistas. No todos los artistas tienen esa magia de cuando los ves creando. Hay muchos artistas que tienen ángel de interpretar, de tarima, de esto y de lo otro... Eladio en el estudio es muy impresionante y eso no lo ve todo el mundo, porque no todo el mundo puede estar en el estudio con él. Pero él tiene ese talento al crear un tema que deja a todo el mundo impresionado.