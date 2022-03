Cupido: "Muchos fans encuentran pareja gracias a nosotros"

Febrero es el mes del amor y, por tanto, de Cupido. Como no podía ser de otra forma, el día de San Valentín presentaron "Santa", su nuevo single que, por cierto, ya lo está petando. Con más de medio millón de reproducciones estamos seguros de que más de uno se lo ha dedicado a su crush —esa era la intención. Bien por ellos.

Lo cierto es que el nombre de Cupido no es una casualidad. Sus componentes reconocen que muchas parejas se crean gracias a las canciones del grupo. Ellos creen que el amor es ciego, y aunque Pimp Flaco lleve gafas de poco le sirve en estos asuntos. Hablamos con ellos para saber qué tal están, cómo va el disco y que, de paso, respondan a algunos de los comentarios de YouTube más románticos. Para algo son Cupido, ¿no?

P.- Ya que sois Cupido, ¿el amor es ciego?

R.- Yo creo que sí tío. Hay cosas que no ves cuando estás enamorado y se te nubla todo. Cuando dejas de estarlo ves cosas que antes no veías, por eso yo creo que el amor sí que es ciego.

P.- La canción de San Valentín ¿la hacéis para San Valentín o la hacéis sin más y luego decidís?

R.- Ha habido algún año que sabíamos que era para San Valentín, pero por ejemplo este año hemos tenido que hacer una especie de selección. Tuvimos que decidir cuál era el tema que mejor encajaba. "Santa" es la que tenía todos los ingredientes para que fuese 'la canción'.

P.- Muchísima gente se pregunta si este 2022 va a haber nuevo álbum.

R.- Sí, confirmadísimo. Saldrá en mayo, aún está por ver qué día será pero sí. El día que nos dejen. Le dijimos a Broncano que dijese él qué día, pero después nos tiraron de las orejas, dijo el 7 de mayo así que a ver...

“2022 VUELVES CON TU EX pic.twitter.com/BZ0k82f5wB“ — CUPIDO (@Cupidoamorciego) December 22, 2021

P.- Hay quienes apuestan por "Vuelves con tu ex" como posible título.

R.- Por una publicación que hicimos (risas). Pues podemos adelantar que no, que no se va a llamar así. Siento ser aguafiestas. Mucha gente piensa que se llamará así, pero en esta ocasión no han acertado. Podemos decir que es algo relativo con la droga, creo que lo podríamos decir pero ya es como una tontería nuestra. Nos gusta guardar eso hasta el último momento porque pierde la magia. Tiene que ver con la droga pero no es droga.

P.- En Twitter todo el mundo está empeñado en que vais a hacer una colabo con Rojuu o con Senra. ¿Cómo lo veis?

R.- No está en nuestros planes. Tampoco somos muy fans. Somos muy reservados para las colabos en general, tiene que haber un vínculo. De hecho en el álbum no hay ni una sola colaboración. Vivimos en el mundo de la colabo y así no se construye un artista. Es muy raro ver un álbum de un grupo o artista solo, es muy complicado. Somos de los pocos. Todo el mundo hace feats, pero mola decir 'disco de Cupido' y punto. Zumo de melocotón, no melocotón con uvas (risas).

P.- ¿Leéis los comentarios que os dejan en YouTube?

R.- A veces sí, pero no nos volvemos locos con eso. Son bastante positivos, hay gente que se declara y todo. Es como un foro.

-"Hace dos años llevé a mi novio al segundo concierto que hicisteis como grupo sin que os conociera y ahora estamos escuchando esta canción, no dejéis de hacer música"

Cupido: Muy bonito, hay muchos mensajes así. Si quieren declararse en un concierto que nos escriban y ya nosotros organizamos algo.

-"Darle un premio al creador del vídeo, en serio"

Cupido: Sí, la verdad es que sí. Han hecho un trabajo increíble allí en Japón y estamos contentísimos. Muy elegante todo, como mínimo tendrán que darle un premio de visuales o lo que sea. Ya no solo por nosotros sino por ellos, que se han pegado un curro muy guapo. Muchos se preguntan de qué serie es, pero es nuestro 100%. En la nevera se ven los posters de Cupido o la camiseta. Si estás al loro te das cuenta de esos detalles. Mucho nivel. Y eso que no salimos nosotros.

-"Le puse esto a mi diablita y se ha convertido en una santa"

Cupido: Eso no sé si es positivo o negativo, la verdad. Depende a qué se refiere, depende de si es una diablita con él o si es una diabla en general. Habría que investigar.

-"Qué ganas de enamorarme y de llorar me dan, los adoro"

Cupido: (Risas) Si te dan ganas de llorar hemos conectado. Es un poco ya toxicidad. No hace falta tener pareja para escuchar a Cupido, no os rayéis.

-"Ayer terminé con mi novia y cada canción de Cupido era para ella, Denisse si llegas a ver esto te amaré por siempre"

Cupido: Qué bonito. A ver si encontramos al sujeto. Mucha gente nos escribe por Instagram diciendo que se ha unido y han encontrado pareja gracias a canciones de Cupido. Hubo una época que tirábamos flechas desde el escenario y los dos flechados subían con nosotros y bueno, pasaron cosillas. Es complicado porque luego te vas y no sabes muy bien qué ha pasado ahí.