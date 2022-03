Latin AMAs | Lista completa de nominados

¿Eres de los que vive intensamente cualquier entrega de premios? Pues seguro que las nominaciones a los Latin American Music Awards de este año no van a dejarte indiferente. Las 26 categorías que conforman esta edición de los galardones han erigido a Bad Bunny como el máximo nominado de la velada. Con un total de 10 candidaturas, el puertorriqueño se alza como el verdadero protagonista en un evento que también tiene a Jhay Cortez pisándole los talones con 8 candidaturas.

Karol G, Rauw Alejandro y J Balvin siguen su estela con siete nominaciones cada uno. De hecho, todos ellos coinciden en una de las categorías más importantes de los AMAs: la de Mejor Artista del Año. A ella además se suman los nombres de Camilo, Eslabon Armado, Farruko, Myke Towers y Ozuna.

¿Y qué hay de Rosalía? Pues a pesar de no haber lanzado Motomami, la catalana se encuentra nominada en la categoría de Artista Favorita Femenina junto a Kali Uchis, Karol G, Natti Natasha o Selena Gomez. Entre los rostros españoles también encontramos a Pablo Alborán, nominado a Vídeo Favorito por "Castillos de Arena" y Enrique Iglesias, nominado en las categorías de Artista Favorito Pop, Álbum Favorito por Final (Vol. 1) y Gira del Año por su tour junto a Ricky Martin.

La lista de nominados se elaboró teniendo en cuenta las interacciones de los fans con la música a través del streaming, las ventas, la difusión del 6 de febrero de 2021 al 29 de enero de 2022. ¿Quién se proclamará como el más galardonado o galardonada de la gala? ¿Tendremos sorpresas con el anuncio de las actuaciones en directo? Aún queda esperar, porque hasta el día 21 de abril no podemos disfrutar del evento. ¿Cuáles son tus apuestas?

Lista completa de nominados

Artista del Año / Artist of the Year

Bad Bunny

Camilo

Eslabon Armado

Farruko

J Balvin

Jhay Cortez

Karol G

Myke Towers

Ozuna

Rauw Alejandro

Nuevo Artista del Año / New Artist of the Year

Gera MX

Ivan Cornejo

Jay Wheeler

Kali Uchis

Los Legendarios

María Becerra

Mariah Angeliq

Sencillo del Año / Song of the Year

Bad Bunny & Jhay Cortez — “Dákiti”

Farruko — “Pepas”

J Balvin & Skrillex — “In Da Getto”

Kali Uchis — “Telepatía”

Rauw Alejandro — “Todo De Ti”

Álbum del Año / Album of the Year

Bad Bunny — El Último Tour del Mundo

Eslabon Armado — Corta Venas

Karol G — KG0516

Rauw Alejandro — Vice Versa

Artista Favorita — Femenina / Favorite Artist — Female

Kali Uchis

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

Selena Gomez

Artista Favorito — Masculino / Favorite Artist — Male

Bad Bunny

Farruko

J Balvin

Jhay Cortez

Myke Towers

Rauw Alejandro

Dúo o Grupo Favorito / Favorite Duo or Group

Aventura

Banda MS de Sergio Lizárraga

Eslabon Armado

Grupo Firme

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Los Dos Carnales

Artista Favorito — Pop / Favorite Artist — Pop

Camilo

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

Sebastián Yatra

Selena Gomez

Álbum Favorito — Pop / Favorite Album — Pop

Camilo — Mis Manos

CNCO — Déjà Vu

Enrique Iglesias — Final (Vol. 1)

Piso 21 — El Amor En Los Tiempos del Perreo

Selena Gomez — Revelación EP

Tommy Torres — El Playlist de Anoche

Canción Favorita — Pop / Favorite Song — Pop

Kali Uchis — “Telepatía”

Maluma — “Sobrio”

Rauw Alejandro — “Todo De Ti”

Sebastián Yatra & Myke Towers “Pareja Del Año”

Artista Favorito Solo — Regional Mexicano / Favorite Solo Artist — Regional Mexican

Carin Leon

Christian Nodal

El Fantasma

Junior H

Lenin Ramírez

Dúo o Grupo Favorito — Regional Mexicano / Favorite Duo or Group — Regional Mexican

Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Eslabon Armado

Grupo Firme

Los Ángeles Azules

Los Dos Carnales

Álbum Favorito — Regional Mexicano / Favorite Album — Regional Mexican

Banda MS de Sergio Lizárraga — El Trabajo Es La Suerte

Christian Nodal — Ahora

Eslabon Armado — Corta Venas

Ivan Cornejo — Alma Vacía

Los Dos Carnales — Al Estilo Rancherón

Canción Favorita — Regional Mexicano / Favorite Song — Regional Mexican

Banda MS de Sergio Lizárraga — “La Casita”

Calibre 50 — “A La Antigüita”

Gera MX & Christian Nodal — “Botella Tras Botella”

Grupo Firme & Carin Leon — “El Tóxico”

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho — “Mi Primer Derrota”

Artista Favorito — Urbano / Favorite Artist — Urban

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Jhay Cortez

Karol G

Maluma

Rauw Alejandro

Álbum Favorito — Urbano / Favorite Album — Urban

Bad Bunny — El Último Tour del Mundo

Karol G — KG0516

Maluma — Papi Juancho

Rauw Alejandro — Vice Versa

Canción Favorita — Urbano / Favorite Song — Urban

Bad Bunny & Jhay Cortez– “Dákiti”

Farruko — “Pepas”

J Balvin & Skrillex — “In Da Getto”

Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez — “Fiel”

Artista Favorito — Tropical / Favorite Artist — Tropical

Aventura

Carlos Vives

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Álbum Favorito — Tropical / Favorite Album — Tropical

El Gran Combo de Puerto Rico — En Cuarentena

Luis Vazquez — Comienzos

Sonora Ponceña — Hegemonía Musical

Canción Favorita — Tropical / Favorite Song — Tropical

Aventura & Bad Bunny — “Volví”

Camilo — “Kesi”

Carlos Vives — “Colombia, Mi Encanto”

Daddy Yankee & Marc Anthony — “De Vuelta Pa’ La Vuelta”

Marc Anthony — “Pa’lla Voy”

Prince Royce — “Lao’ a Lao’”

Artista Favorito — Crossover / Favorite Crossover Artist

Khalid

Shawn Mendes

Skrillex

The Weeknd

Colaboración del Año / Collaboration of the Year

Aventura & Bad Bunny — “Volví”

Daddy Yankee & Marc Anthony — “De Vuelta Pa’ La Vuelta”

Gera MX & Christian Nodal — “Botella Tras Botella”

Grupo Firme & Carin Leon — “El Tóxico”

Karol G & Mariah Angeliq — “El Makinon”

Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez — “Fiel”

Canción Viral del Año / Viral Song of the Year

Calibre 50 — “Si Te Pudiera Mentir”

Gera MX & Christian Nodal — “Botella Tras Botella”

Grupo Firme — “Ya Supérame (En Vivo Desde Culiacán, Sinaloa)”

Ivan Cornejo — “Está Dañada”

Kali Uchis — “Telepatía”

Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez — “Fiel”

Nio Garcia, J Balvin & Bad Bunny — “AM”

Sebastián Yatra — “Tacones Rojos”

Gira del Año / Tour of the Year

Aventura

Enrique Iglesias & Ricky Martin

Grupo Firme

Los Bukis

Maluma

Marc Anthony

Video Favorito / Favorite Video

Anitta — “Girl From Rio”

Camilo, Evaluna Montaner — “Índigo”

Christina Aguilera, Ozuna — “Santo”

Daddy Yankee — “Problema”

Gerardo Ortiz, Piso 21 — “Fino Licor”

J Balvin — “Lo Que Dios Quiera”

Ozuna — “La Funka”

Pablo Alborán — “Castillos de Arena”

Reik, María Becerra — “Los Tragos”

Sebastián Yatra — “Melancólicos Anónimos”

Artista Social Favorito / Favorite Social Artist